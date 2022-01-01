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*IHSAHN: «THE WEEKND мрачнее большинства современных металлис... 17
*Умер барабанщик FOO FIGHTERS 13
*Новое видео CREMATORY 13
*Вокалистка ARCH ENEMY завершила запись дебюта 11
*Новое видео UDO DIRKSCHNEIDER 9
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The Quireboys

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31 мар 2022 : 		 Вокалист THE QUIREBOYS — об уходе из группы

29 мар 2022 : 		 THE QUIREBOYS расстались с вокалистом

28 фев 2022 : 		 Переиздание THE QUIREBOYS выйдет весной

14 июн 2021 : 		 Концертное видео THE QUIREBOYS

1 май 2021 : 		 Вокалист THE QUIREBOYS выпускает сольный альбом

14 апр 2020 : 		 THE QUIREBOYS перезапишут дебютный альбом

21 дек 2019 : 		 Новый релиз THE QUIREBOYS выйдет зимой

13 дек 2019 : 		 Рождественский сингл от THE QUIREBOYS

6 авг 2019 : 		 Видео с текстом от THE QUIREBOYS

29 мар 2019 : 		 Видео с текстом от THE QUIREBOYS

19 фев 2019 : 		 Новый альбом THE QUIREBOYS выйдет в апреле

14 дек 2018 : 		 THE QUIREBOYS выпускают винил

15 ноя 2018 : 		 THE QUIREBOYS продолжат тур, несмотря на кражу оборудования

13 июл 2018 : 		 Переиздание THE QUIREBOYS выйдет осенью

21 июл 2017 : 		 ЕР THE QUIREBOYS летом, альбом осенью

11 апр 2017 : 		 Концертное видео THE QUIREBOYS

30 июл 2016 : 		 Новая песня THE QUIREBOYS

27 ноя 2015 : 		 Винилы THE QUIREBOYS выйдут к рождеству

17 фев 2015 : 		 Новый альбом THE QUIREBOYS выйдет в марте

20 окт 2014 : 		 Переиздание THE QUIREBOYS выйдет в октябре

16 июн 2014 : 		 Тизер нового DVD THE QUIREBOYS

22 апр 2014 : 		 THE QUIREBOYS о юбилее

4 дек 2013 : 		 Новое видео THE QUIREBOYS

13 авг 2013 : 		 Видео с текстом от THE QUIREBOYS

14 май 2013 : 		 Новый альбом THE QUIREBOYS выйдет в июне

21 мар 2013 : 		 THE QUIREBOYS объявили имя продюсера
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Вокалист THE QUIREBOYS — об уходе из группы



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Spike опубликовал сообщение, в котором прояснил детали ухода из THE QUIREBOYS:

«Чтобы прояснить ситуацию, хочу сказать следующее: я получил письмо от трёх членов моей группы, в котором они сообщили мне, что мои услуги больше не требуются. В ближайшее время я опубликую официальное заявление, а пока приношу всем вам свои искренние извинения и хочу выразить искреннюю благодарность и признательность всем моим поклонникам, которые поддерживают меня в это трудное время. Многих из вас я знаю уже много лет и считаю своими друзьями. Спасибо вам за вашу любовь и поддержку. Будьте уверены, я увижу вас в баре очень скоро.

Основатель, единственный оригинальный участник и вокалист THE QUIREBOYS, благослови вас Бог, Spike».

THE QUIREBOYS Singer SPIKE Releases First Statement After Split With Bandmates








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