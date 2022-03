сегодня



Вокалист THE QUIREBOYS — об уходе из группы



Spike опубликовал сообщение, в котором прояснил детали ухода из THE QUIREBOYS:



«Чтобы прояснить ситуацию, хочу сказать следующее: я получил письмо от трёх членов моей группы, в котором они сообщили мне, что мои услуги больше не требуются. В ближайшее время я опубликую официальное заявление, а пока приношу всем вам свои искренние извинения и хочу выразить искреннюю благодарность и признательность всем моим поклонникам, которые поддерживают меня в это трудное время. Многих из вас я знаю уже много лет и считаю своими друзьями. Спасибо вам за вашу любовь и поддержку. Будьте уверены, я увижу вас в баре очень скоро.



Основатель, единственный оригинальный участник и вокалист THE QUIREBOYS, благослови вас Бог, Spike».



















