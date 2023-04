сегодня



Умер оригинальный гитарист THE QUIREBOYS



Вокалист THE QUIREBOYS Spike (a.k.a. Jonathan Gray) сообщил о смерти оригинального участника группы, Гая Бейли, седьмого апреля:



«Я просто раздавлен случившимся.



Мой лучший друг Гай Бейли мирно скончался в больнице вчера вечером в объятиях своей любимой Бьянки.



Гай был добрейшим, весёлейшим человеком, с которым было приятно находиться рядом. Его любили все, с кем он когда-либо работал, все группы, с которыми он гастролировал, и все фанаты THE QUIREBOYS, которых он когда-либо встречал. Он любил вас всех больше, чем вы когда-либо сможете представить.



Мне так много хотелось бы рассказать о нём, но сейчас для меня и всех близких ему людей очень непростое и тяжёлое время. Надеюсь, вы все меня поймёте. Но для поклонников THE QUIREBOYS я хотел бы сказать, что мы с Гаем Бейли написали песни для нового альбома, и мы с Chris'ом Johnstone'ом, Nigel'ом Mogg'ом и Rudy Richman'ом выполним его желание, чтобы эти песни были записаны и новый альбом QUIREBOYS вышел в этом году.



Так что все поднимите бокал за Гая Бейли и давайте сохраним ради него рок-н-ролл. Я люблю тебя, приятель. Я знаю, что ты сейчас пьёшь с нашими отцами, смотришь вниз и наблюдаешь, как мы пускаем слюни. Твой лучший друг Spike xx».

pic.twitter.com/7jaQDsFHEF













+0 -0



просмотров: 250