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*ACE FREHLEY потребовал от PAUL'а STANLEY извинений 44
*Барабанщик METALLICA: «Надеюсь, у нас есть ещё десятилетие» 27
*Барабанщик METALLICA: «Комментарии? Почитываю-с!» 27
*UDO DIRKSCHNEIDER: «U.D.O. в данный момент имеют больше отно... 23
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The Quireboys

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10 апр 2023 : 		 Гитарист THE QUIREBOYS почтил память Гая Бейли

10 апр 2023 : 		 Умер оригинальный гитарист THE QUIREBOYS

18 дек 2022 : 		 Концертное видео THE QUIREBOYS

29 авг 2022 : 		 Новый альбом THE QUIREBOYS выйдет зимой

24 май 2022 : 		 К THE QUIREBOYS присоединился оригинальный басист

12 май 2022 : 		 Бывшие по THE QUIREBOYS вместе

6 апр 2022 : 		 SPIKE вернётся с новым составом THE QUIREBOYS

6 апр 2022 : 		 THE QUIREBOYS — об уходе вокалиста

31 мар 2022 : 		 Вокалист THE QUIREBOYS — об уходе из группы

29 мар 2022 : 		 THE QUIREBOYS расстались с вокалистом

28 фев 2022 : 		 Переиздание THE QUIREBOYS выйдет весной

14 июн 2021 : 		 Концертное видео THE QUIREBOYS

1 май 2021 : 		 Вокалист THE QUIREBOYS выпускает сольный альбом

14 апр 2020 : 		 THE QUIREBOYS перезапишут дебютный альбом

21 дек 2019 : 		 Новый релиз THE QUIREBOYS выйдет зимой

13 дек 2019 : 		 Рождественский сингл от THE QUIREBOYS

6 авг 2019 : 		 Видео с текстом от THE QUIREBOYS

29 мар 2019 : 		 Видео с текстом от THE QUIREBOYS

19 фев 2019 : 		 Новый альбом THE QUIREBOYS выйдет в апреле

14 дек 2018 : 		 THE QUIREBOYS выпускают винил

15 ноя 2018 : 		 THE QUIREBOYS продолжат тур, несмотря на кражу оборудования

13 июл 2018 : 		 Переиздание THE QUIREBOYS выйдет осенью

21 июл 2017 : 		 ЕР THE QUIREBOYS летом, альбом осенью

11 апр 2017 : 		 Концертное видео THE QUIREBOYS

30 июл 2016 : 		 Новая песня THE QUIREBOYS

27 ноя 2015 : 		 Винилы THE QUIREBOYS выйдут к рождеству
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Умер оригинальный гитарист THE QUIREBOYS



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Вокалист THE QUIREBOYS Spike (a.k.a. Jonathan Gray) сообщил о смерти оригинального участника группы, Гая Бейли, седьмого апреля:

«Я просто раздавлен случившимся.

Мой лучший друг Гай Бейли мирно скончался в больнице вчера вечером в объятиях своей любимой Бьянки.

Гай был добрейшим, весёлейшим человеком, с которым было приятно находиться рядом. Его любили все, с кем он когда-либо работал, все группы, с которыми он гастролировал, и все фанаты THE QUIREBOYS, которых он когда-либо встречал. Он любил вас всех больше, чем вы когда-либо сможете представить.

Мне так много хотелось бы рассказать о нём, но сейчас для меня и всех близких ему людей очень непростое и тяжёлое время. Надеюсь, вы все меня поймёте. Но для поклонников THE QUIREBOYS я хотел бы сказать, что мы с Гаем Бейли написали песни для нового альбома, и мы с Chris'ом Johnstone'ом, Nigel'ом Mogg'ом и Rudy Richman'ом выполним его желание, чтобы эти песни были записаны и новый альбом QUIREBOYS вышел в этом году.

Так что все поднимите бокал за Гая Бейли и давайте сохраним ради него рок-н-ролл. Я люблю тебя, приятель. Я знаю, что ты сейчас пьёшь с нашими отцами, смотришь вниз и наблюдаешь, как мы пускаем слюни. Твой лучший друг Spike xx».




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