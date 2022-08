сегодня



Новый альбом THE QUIREBOYS выйдет зимой



THE QUIREBOYS сообщили о том, что новая студийная работа получила название "The Band Rolls On..." и будет выпущена в декабре. В качестве гостей в записи принимали участие Joe Elliott (DEF LEPPARD), Angry Anderson (ROSE TATTOO), Charlie Starr (BLACKBERRY SMOKE), Dan Reed (DAN REED NETWORK), Josh Todd и Stevie D (BUCKCHERRY), Chip Z'Nuff (ENUFF Z'NUFF), Ryan Roxie (ALICE COOPER), Scotti Hill (SKID ROW), Steve Conte (NEW YORK DOLLS) и Tim Mosher (JUNKYARD).







