Вокалист THE QUIREBOYS выпускает сольный альбом



Вокалист THE QUIREBOYS Spike анонсировал выпуск сольного альбома Spike's Late Night Songbook, который будет доступен на CD/DVD:



"So Far So Good"

"Let Me Down Easy"

"7/11 Roses"

"Hesitation Blues"

"Love Me Tender"

"Stubborn Kinda Heart"

"Seven Spanish Angels"

"First Song"

"She"

"Over The Rainbow"

"Edelweiss"

"Little Old Wine Drinker Me"

"Streets Of London"

"Hates To Please"







