SPIKE вернётся с новым составом THE QUIREBOYS



SPIKE ответил на недавнее заявление своих бывших коллег по THE QUIREBOYS:



«В очередной раз я обнаружил, что мне приходится разъяснять неправдивые, вводящие в заблуждение и несколько пренебрежительные высказывания в мой адрес — и это в то время, когда я старался вести себя достойно, уважительно и избегал активных попыток внести раскол.



Лично я в последние недели был сосредоточен на поддержке двух близких друзей, которые серьёзно больны, и, в общем, в жизни иногда есть более важные вещи, чем обсуждение составов групп. Учитывая то, что столько людей пережили за последние два года, я уверен, что многие поймут необходимость сочувствия, достоинства и такого подхода.



Прежде всего я хотел бы поставить на первое место поклонников музыки и от всего сердца поблагодарить фанатов THE QUIREBOYS за огромное проявление дружбы и поддержки в последнюю неделю. Это так много значило в трудное время, и мне нужно было время, чтобы пережить шок от событий последней недели. Как бы они сейчас ни пытались переосмыслить происходящее, я не ожидал их письма, и в нём была жестокая, холодная лаконичность, которая вызывает грусть.



Забегая вперёд, хотел бы уточнить, что я не уходил и не ухожу из своей группы THE QUIREBOYS, и у меня нет никаких намерений делать это. Я основатель, единственный оригинальный участник и певец THE QUIREBOYS, это моя группа, я создал ту самую интеллектуальную собственность, которая делает эту группу уникальной. Кроме того, я владею торговой маркой на название THE QUIREBOYS, а также зарегистрировал это название в Companies House. Мои бывшие коллеги по группе, как я полагаю, работают под другим названием — не как THE QUIREBOYS. Вместе с Guy'ем Bailey я написал эталонные песни QUIREBOYS, такие как "Hey You", "I Don't Love You Any More" и "7 O'Clock", которые определяли музыкальный стиль коллектива на протяжении десятилетий и по сей день остаются визитной карточкой любого шоу QUIREBOYS.



Во время изоляции группа была неактивна как гастролирующий субъект, и различные вещи заставили нас отдалиться друг от друга, что было печально. Я пригласил их выступить на шоу Dice FM, но они отказались. Когда режим изоляции закончился в начале лета 2021 года, я решил провести несколько неформальных акустических шоу, чтобы помочь людям вернуться в небольшие местные заведения. Для ясности отмечу, что THE QUIREBOYS не гастролировали в это время и фактически перенесли концерты на 2022 год. Они не были активны. В то время я был очень опечален тем, что один из участников пытался сорвать эти концерты и угрожал мне, в частности, тем, что я буду давать импровизированные концерты как Spike из THE QUIREBOYS, кем я всегда и был. Впоследствии я был шокирован, обнаружив, что мне заблокировали доступ к аккаунтам THE QUIREBOYS в социальных сетях без каких-либо объяснений. Примерно в это время я отправился в студию, чтобы записать вокал для новой версии песни "A Bit of What You Fancy". Несмотря на то, что я написал эту песню вместе с Guy'ем Bailey, никто лично не прислал мне копию окончательного варианта записи или оформления. На мой взгляд, это многое говорило об отсутствии дружбы или уважения по отношению ко мне.



Подобные вещи накапливаются и, к сожалению, меняют динамику отношений между участниками ансамбля. Попытка дискредитировать меня с помощью сегодняшнего поста в соцсетях изобилует неточностями. Я шокирован и потрясен тем, что некоторые из моих бывших участников считают, что это честная игра — говорить обо мне всё, что они считают нужным, независимо от того, правда это или нет. Некоторым это сообщение может показаться попыткой вернуть расположение после понятной реакции фанатов на их решение уволить меня на прошлой неделе.



Несмотря на разрыв отношений во время пандемии, участники коллектива, похоже, запланировали несколько концертов без моего предварительного согласия. Я понимаю, что теперь они должны выполнить эти обязательства, но им придётся двигаться вперёд под новым именем.



Я вернусь с новым составом QUIREBOYS. На самом деле некоторые из вас, вероятно, узнают кое-кого из тех, кого я пригласил. Но это будет в другой раз. Сейчас мне нужно отыграть несколько сольных концертов, решить некоторые личные вопросы — и вот тогда придёт время планировать новую эру для THE QUIREBOYS. Я никогда не брошу группу, которая была моей жизнью, точно так же, как я никогда не брошу своих поклонников, которые справедливо ожидают, что я буду выступать во главе созданного мной коллектива — группы под названием THE QUIREBOYS!



Скоро мы увидимся на концертах и в баре, чтобы пропустить по стаканчику.



Благослови вас Бог, Spike».













