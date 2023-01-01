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Гитарист THE QUIREBOYS почтил память Гая Бейли
Вокалист/гитарист THE QUIREBOYS Guy Griffin почтил память Гая Бейли:
«36 лет прошло с момента, как мы встретились, 6 лет вместе в группе, пережили столько прекрасных взлётов и ещё 30 лет были друзьями, братьями по оружию. Я многому научился у тебя, особенно, конечно же, приёмам из арсенала Чака Берри! Твоё сочинение песен устанавливает высочайшую планку — отличные песни.
Мы немного зажгли мир, и я счастлив, что был вместе с тобой в том удивительном пути, который мы разделили, о том, что можем понять только мы, никто другой. У тебя было самое острое, самое интеллигентное мышление, иногда было трудно найти что сказать в ответ, но это было весело!
Я буду скучать по разговорам, а также по расхождениям во мнениях, но больше всего я буду скучать по тебе. Я рад, что мне удалось попрощаться...
Соболезнования Бьянке и твоей семье.
Храни тебя Господь, Гай».
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