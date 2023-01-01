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*ACE FREHLEY потребовал от PAUL'а STANLEY извинений 44
*Барабанщик METALLICA: «Надеюсь, у нас есть ещё десятилетие» 27
*Барабанщик METALLICA: «Комментарии? Почитываю-с!» 27
*UDO DIRKSCHNEIDER: «U.D.O. в данный момент имеют больше отно... 23
*LARS ULRICH назвал песни METALLICA, которые он любит исполня... 21
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The Quireboys

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10 апр 2023 : 		 Гитарист THE QUIREBOYS почтил память Гая Бейли

10 апр 2023 : 		 Умер оригинальный гитарист THE QUIREBOYS

18 дек 2022 : 		 Концертное видео THE QUIREBOYS

29 авг 2022 : 		 Новый альбом THE QUIREBOYS выйдет зимой

24 май 2022 : 		 К THE QUIREBOYS присоединился оригинальный басист

12 май 2022 : 		 Бывшие по THE QUIREBOYS вместе

6 апр 2022 : 		 SPIKE вернётся с новым составом THE QUIREBOYS

6 апр 2022 : 		 THE QUIREBOYS — об уходе вокалиста

31 мар 2022 : 		 Вокалист THE QUIREBOYS — об уходе из группы

29 мар 2022 : 		 THE QUIREBOYS расстались с вокалистом

28 фев 2022 : 		 Переиздание THE QUIREBOYS выйдет весной

14 июн 2021 : 		 Концертное видео THE QUIREBOYS

1 май 2021 : 		 Вокалист THE QUIREBOYS выпускает сольный альбом

14 апр 2020 : 		 THE QUIREBOYS перезапишут дебютный альбом

21 дек 2019 : 		 Новый релиз THE QUIREBOYS выйдет зимой

13 дек 2019 : 		 Рождественский сингл от THE QUIREBOYS

6 авг 2019 : 		 Видео с текстом от THE QUIREBOYS

29 мар 2019 : 		 Видео с текстом от THE QUIREBOYS

19 фев 2019 : 		 Новый альбом THE QUIREBOYS выйдет в апреле

14 дек 2018 : 		 THE QUIREBOYS выпускают винил

15 ноя 2018 : 		 THE QUIREBOYS продолжат тур, несмотря на кражу оборудования

13 июл 2018 : 		 Переиздание THE QUIREBOYS выйдет осенью

21 июл 2017 : 		 ЕР THE QUIREBOYS летом, альбом осенью

11 апр 2017 : 		 Концертное видео THE QUIREBOYS

30 июл 2016 : 		 Новая песня THE QUIREBOYS

27 ноя 2015 : 		 Винилы THE QUIREBOYS выйдут к рождеству
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Гитарист THE QUIREBOYS почтил память Гая Бейли



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Вокалист/гитарист THE QUIREBOYS Guy Griffin почтил память Гая Бейли:

«36 лет прошло с момента, как мы встретились, 6 лет вместе в группе, пережили столько прекрасных взлётов и ещё 30 лет были друзьями, братьями по оружию. Я многому научился у тебя, особенно, конечно же, приёмам из арсенала Чака Берри! Твоё сочинение песен устанавливает высочайшую планку — отличные песни.

Мы немного зажгли мир, и я счастлив, что был вместе с тобой в том удивительном пути, который мы разделили, о том, что можем понять только мы, никто другой. У тебя было самое острое, самое интеллигентное мышление, иногда было трудно найти что сказать в ответ, но это было весело!

Я буду скучать по разговорам, а также по расхождениям во мнениях, но больше всего я буду скучать по тебе. Я рад, что мне удалось попрощаться...

Соболезнования Бьянке и твоей семье.

Храни тебя Господь, Гай».






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