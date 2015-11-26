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KANSAS нашли клавишника
KANSAS объявили о том, что новым клавишником группы стал Tom Brislin, который заменит ушедшего David'a Manion'a.
Tom известен по работе с такими артистами, как YES ("Symphonic Live"), Meat Loaf, Debbie Harry из BLONDIE, CAMEL, RENAISSANCE и Dennis DeYoung (ранее в STYX). Долгие годы он пел в SPIRALING и продюсировал дебютную работу "Hurry Up And Smell The Roses". Также он является одним из основателей прогрессивной команды THE SEA WITHIN.
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