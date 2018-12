сегодня



KANSAS нашли клавишника



KANSAS объявили о том, что новым клавишником группы стал Tom Brislin, который заменит ушедшего David'a Manion'a.



Tom известен по работе с такими артистами, как YES ("Symphonic Live"), Meat Loaf, Debbie Harry из BLONDIE, CAMEL, RENAISSANCE и Dennis DeYoung (ранее в STYX). Долгие годы он пел в SPIRALING и продюсировал дебютную работу "Hurry Up And Smell The Roses". Также он является одним из основателей прогрессивной команды THE SEA WITHIN.











