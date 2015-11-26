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Kansas

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21 дек 2018 : 		 KANSAS нашли клавишника

17 окт 2018 : 		 KANSAS продолжат юбилейный тур

16 окт 2017 : 		 Концертный трек KANSAS

29 сен 2017 : 		 Концертный трек KANSAS

19 авг 2017 : 		 Концертный релиз KANSAS выйдет осенью

14 май 2017 : 		 KANSAS отменили европейский тур из-за соображений безопасности

11 янв 2017 : 		 Концертное видео KANSAS

1 ноя 2016 : 		 Акустика от KANSAS

11 сен 2016 : 		 Видео с текстом от KANSAS

5 авг 2016 : 		 Новая песня KANSAS

22 июн 2016 : 		 Новый альбом KANSAS выйдет в сентябре

16 апр 2016 : 		 KANSAS отметят юбилей "Leftoverture"

8 дек 2015 : 		 KANSAS на арфах

2 сен 2015 : 		 KANSAS на InsideOut Music

6 фев 2015 : 		 Трейлер документального фильма KANSAS

11 янв 2015 : 		 Документальный фильм о KANSAS представят на фестивале

25 ноя 2014 : 		 Трейлер документального фильма KANSAS

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KANSAS нашли клавишника



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KANSAS объявили о том, что новым клавишником группы стал Tom Brislin, который заменит ушедшего David'a Manion'a.

Tom известен по работе с такими артистами, как YES ("Symphonic Live"), Meat Loaf, Debbie Harry из BLONDIE, CAMEL, RENAISSANCE и Dennis DeYoung (ранее в STYX). Долгие годы он пел в SPIRALING и продюсировал дебютную работу "Hurry Up And Smell The Roses". Также он является одним из основателей прогрессивной команды THE SEA WITHIN.



KANSAS Announces Addition Of Keyboardist TOM BRISLIN



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