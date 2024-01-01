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*Йе в BURZUM 42
*MICHAEL SCHENKER о том, почему он отклонил предложение OZZY ... 28
*WINTERSUN закончили Time II 25
*Новая песня JUDAS PRIEST 23
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Kansas

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23 янв 2024 : 		 STEVE MORSE выступил с KANSAS

26 май 2023 : 		 Новый участник KANSAS

12 дек 2022 : 		 Фрагмент нового релиза KANSAS

27 ноя 2022 : 		 Юбилейный сборник от KANSAS

5 июн 2022 : 		 Новое видео ROBBY STEINHARDT

26 окт 2021 : 		 Сольный альбом Робби Стейнхардта выйдет зимой

26 сен 2021 : 		 CAMILLE AND KENNERLY исполняют KANSAS

19 май 2021 : 		 Фрагмент концертного релиза KANSAS

27 апр 2021 : 		 Фрагмент концертного релиза KANSAS

20 апр 2021 : 		 KANSAS расстались с гитаристом

28 мар 2021 : 		 Фрагмент концертного релиза KANSAS

18 мар 2021 : 		 Концертный релиз KANSAS выйдет весной

24 ноя 2020 : 		 Новое видео KANSAS

29 июл 2020 : 		 Трейлер к новому альбому KANSAS

23 июл 2020 : 		 Трейлер к новому альбому KANSAS

18 июл 2020 : 		 Трейлер к новому альбому KANSAS

9 июл 2020 : 		 Трейлер к новому альбому KANSAS

19 июн 2020 : 		 Трейлер к новому альбому KANSAS

7 июн 2020 : 		 Новое видео KANSAS

15 май 2020 : 		 Видео с текстом от KANSAS

18 апр 2020 : 		 Новое видео KANSAS

2 апр 2020 : 		 Семплы новых песен KANSAS

4 мар 2020 : 		 Новый альбом KANSAS выйдет летом

31 янв 2019 : 		 KANSAS отправятся в студию в августе

21 дек 2018 : 		 KANSAS нашли клавишника

17 окт 2018 : 		 KANSAS продолжат юбилейный тур
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STEVE MORSE выступил с KANSAS



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KANSAS опубликовали фрагмент с выступления 20 января в Ruth Eckerd Hall, Clearwater, Florida, в котором также принимал участие бывший участник коллектива, Steve Morse.

KANSAS Share Video Footage From Saturday's Clearwater, Florida Concert With Special Guest STEVE MORSE




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