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Kansas

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Трейлер к новому альбому KANSAS



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Легендарная американская прог-рок-группа KANSAS выпустила 17 июля, а не как было намечено ранее, 26 июня на лейбле Inside Out Music новый альбом, получивший название "The Absence Of Presence". Задержка была связана с проблемами производства диска. Трейлер к этому релизу доступен ниже.

«Мы действительно гордимся альбомом "The Absence Of Presence", — комментирует гитарист, продюсер и автор песен Zak Rizvi. — Создание нового альбома Kansas устанавливает очень высокий музыкальный стандарт, которого ожидают наши фанаты. На этой записи есть всё: от рок-номеров и прог-эпиков до баллад».

«Прошло много времени с тех пор, как группа смогла выступить в Европе, где живут наши очень страстные поклонники, — добавляет гитарист Richard Williams. — Мы рады проехаться по всей Европе с юбилейным туром "Point Of Know Return". Они не только услышат, как мы исполняем этот альбом целиком, вместе с другими хитами и глубокими партиями, но и будут первыми фэнами, которые услышат некоторые песни из "The Absence Of Presence" вживую».

Альбом доступен на CD, двойном виниле, лимитированном CD + 5.1 Blu-ray в артбуке, а также в цифровом варианте на различных площадках.

Трек-лист:

01. The Absence Of Presence

02. Throwing Mountains

03. Jets Overhead

04. Propulsion 1

05. Memories Down The Line

06. Circus Of Illusion

07. Animals On The Roof

08. Never

09. The Song The River Sang

KANSAS Members Discuss Title Track Of New Album The Absence Of Presence; Video Trailer



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