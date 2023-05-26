Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*PARADISE LOST перезапишут "Icon" 40
*Новый альбом U.D.O. выйдет летом 20
*Вокалист KING'S X — о похищении пришельцами 18
*Лидер JETHRO TULL назвал названия MOTÖRHEAD и MÖTL... 17
*Бывший из FEAR FACTORY обещает много FEAR FACTORY 15
*Барабанщик METALLICA: «Мы никогда не чувствовали обязательст... 14
*Басиста MARDUK выгнали за пьянство 14
*На TED NUGENT подают в суд за дикого русского 13
*JASON NEWSTED — о возрождении проекта NEWSTED 13
*Новая песня FOO FIGHTERS 10
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*PARADISE LOST перезапишут "Icon" 40
*Новый альбом U.D.O. выйдет летом 20
*Вокалист KING'S X — о похищении пришельцами 18
*Лидер JETHRO TULL назвал названия MOTÖRHEAD и MÖTL... 17
*Бывший из FEAR FACTORY обещает много FEAR FACTORY 15
[= ||| все новости группы



*

Kansas

*



26 май 2023 : 		 Новый участник KANSAS

12 дек 2022 : 		 Фрагмент нового релиза KANSAS

27 ноя 2022 : 		 Юбилейный сборник от KANSAS

5 июн 2022 : 		 Новое видео ROBBY STEINHARDT

26 окт 2021 : 		 Сольный альбом Робби Стейнхардта выйдет зимой

26 сен 2021 : 		 CAMILLE AND KENNERLY исполняют KANSAS

19 май 2021 : 		 Фрагмент концертного релиза KANSAS

27 апр 2021 : 		 Фрагмент концертного релиза KANSAS

20 апр 2021 : 		 KANSAS расстались с гитаристом

28 мар 2021 : 		 Фрагмент концертного релиза KANSAS

18 мар 2021 : 		 Концертный релиз KANSAS выйдет весной

24 ноя 2020 : 		 Новое видео KANSAS

29 июл 2020 : 		 Трейлер к новому альбому KANSAS

23 июл 2020 : 		 Трейлер к новому альбому KANSAS

18 июл 2020 : 		 Трейлер к новому альбому KANSAS

9 июл 2020 : 		 Трейлер к новому альбому KANSAS

19 июн 2020 : 		 Трейлер к новому альбому KANSAS

7 июн 2020 : 		 Новое видео KANSAS

15 май 2020 : 		 Видео с текстом от KANSAS

18 апр 2020 : 		 Новое видео KANSAS

2 апр 2020 : 		 Семплы новых песен KANSAS

4 мар 2020 : 		 Новый альбом KANSAS выйдет летом

31 янв 2019 : 		 KANSAS отправятся в студию в августе

21 дек 2018 : 		 KANSAS нашли клавишника

17 окт 2018 : 		 KANSAS продолжат юбилейный тур

16 окт 2017 : 		 Концертный трек KANSAS
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Новый участник KANSAS



zoom
KANSAS сообщили о том, что новым участником группы стал скрипач/гитарист Joe Deninzon, который заменит David'a Ragsdale'a. Критики называют его Джими Хендриксом скрипки за его инновационный стиль игры на семиструнной электроскрипке.

KANSAS Announce Addition Of Violinist / Guitarist JOE DENINZON




Like!+2Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать 1 )

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).

26 май 2023
Darkside.ru MemberAlias
У группы были ломовейшие альбомы когда-то - просто хрестоматия на тему, как сделать доступным арт-рок
Like!2

просмотров: 365

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2023 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом