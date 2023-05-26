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Новый участник KANSAS



KANSAS сообщили о том, что новым участником группы стал скрипач/гитарист Joe Deninzon, который заменит David'a Ragsdale'a. Критики называют его Джими Хендриксом скрипки за его инновационный стиль игры на семиструнной электроскрипке.







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