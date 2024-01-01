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Барабанщик KANSAS пережил обширный инфаркт



Kansas объявили, что барабанщик и менеджер группы, Phil Ehart «взял перерыв в гастролях в качестве барабанщика Kansas, пока он восстанавливается после недавно пережитого серьёзного сердечного приступа. Сроки его возвращения на сцену не называются.



Пока он не в дороге, Phil продолжает играть важную роль в Kansas во время своего выздоровления, являясь менеджером группы, как он делал это на протяжении 40 лет».







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