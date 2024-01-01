Барабанщик KANSAS пережил обширный инфаркт

Kansas объявили, что барабанщик и менеджер группы, Phil Ehart «взял перерыв в гастролях в качестве барабанщика Kansas, пока он восстанавливается после недавно пережитого серьёзного сердечного приступа. Сроки его возвращения на сцену не называются.
Пока он не в дороге, Phil продолжает играть важную роль в Kansas во время своего выздоровления, являясь менеджером группы, как он делал это на протяжении 40 лет».
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).
Сообщений нет