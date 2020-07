23 июл 2020



Трейлер к новому альбому KANSAS



Легендарная американская прог-рок-группа KANSAS выпустила 17 июля, а не как было намечено ранее, 26 июня на лейбле Inside Out Music новый альбом, получивший название "The Absence Of Presence". Задержка связана с проблемами производства диска. Трейлер к этому релизу доступен ниже.



«Мы действительно гордимся альбомом "The Absence Of Presence", — комментирует гитарист, продюсер и автор песен Zak Rizvi. — Создание нового альбома Kansas устанавливает очень высокий музыкальный стандарт, которого ожидают наши фанаты. На этой записи есть всё: от рок-номеров и прог-эпиков до баллад».



«Прошло много времени с тех пор, как группа смогла выступить в Европе, где живут наши очень страстные поклонники, — добавляет гитарист Richard Williams. — Мы рады проехаться по всей Европе с юбилейным туром "Point Of Know Return". Они не только услышат, как мы исполняем этот альбом целиком, вместе с другими хитами и глубокими партиями, но и будут первыми фэнами, которые услышат некоторые песни из "The Absence Of Presence" вживую».



Альбом будет доступен на CD, двойном виниле, лимитированном CD + 5.1 Blu-ray в артбуке, а также в цифровом варианте на различных площадках.



Трек-лист:



01. The Absence Of Presence



02. Throwing Mountains



03. Jets Overhead



04. Propulsion 1



05. Memories Down The Line



06. Circus Of Illusion



07. Animals On The Roof



08. Never



09. The Song The River Sang







