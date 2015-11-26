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Kansas

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20 апр 2021 : 		 KANSAS расстались с гитаристом

28 мар 2021 : 		 Фрагмент концертного релиза KANSAS

18 мар 2021 : 		 Концертный релиз KANSAS выйдет весной

24 ноя 2020 : 		 Новое видео KANSAS

29 июл 2020 : 		 Трейлер к новому альбому KANSAS

23 июл 2020 : 		 Трейлер к новому альбому KANSAS

18 июл 2020 : 		 Трейлер к новому альбому KANSAS

9 июл 2020 : 		 Трейлер к новому альбому KANSAS

19 июн 2020 : 		 Трейлер к новому альбому KANSAS

7 июн 2020 : 		 Новое видео KANSAS

15 май 2020 : 		 Видео с текстом от KANSAS

18 апр 2020 : 		 Новое видео KANSAS

2 апр 2020 : 		 Семплы новых песен KANSAS

4 мар 2020 : 		 Новый альбом KANSAS выйдет летом

31 янв 2019 : 		 KANSAS отправятся в студию в августе

21 дек 2018 : 		 KANSAS нашли клавишника

17 окт 2018 : 		 KANSAS продолжат юбилейный тур

16 окт 2017 : 		 Концертный трек KANSAS

29 сен 2017 : 		 Концертный трек KANSAS

19 авг 2017 : 		 Концертный релиз KANSAS выйдет осенью

14 май 2017 : 		 KANSAS отменили европейский тур из-за соображений безопасности

11 янв 2017 : 		 Концертное видео KANSAS

1 ноя 2016 : 		 Акустика от KANSAS

11 сен 2016 : 		 Видео с текстом от KANSAS

5 авг 2016 : 		 Новая песня KANSAS

22 июн 2016 : 		 Новый альбом KANSAS выйдет в сентябре
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KANSAS расстались с гитаристом



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KANSAS объявили об уходе из группы гитариста Zak'a Rizvi:

«KANSAS объявляют об уходе из группы Zak Rizvi, который планирует заниматься новыми проектами. Мы благодарны ему за тот вклад, что он внёс в дела группы, и желаем ему всяческих успехов в будущем!

Группа продолжит деятельность с оригинальным участником Phil'ом Ehart'ом на ударных, оригинальным гитаристом Richard'ом Williams'ом, Billy Greer'ом на басу и вокале, David'ом Ragsdale'ом на скрипке, гитаре и вокале, Ronnie Platt'ом на вокале и клавишах и Tom'ом Brislin'ом на клавишах и вокале».

KANSAS Parts Ways With Guitarist ZAK RIZVI



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