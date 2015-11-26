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KANSAS расстались с гитаристом



KANSAS объявили об уходе из группы гитариста Zak'a Rizvi:



«KANSAS объявляют об уходе из группы Zak Rizvi, который планирует заниматься новыми проектами. Мы благодарны ему за тот вклад, что он внёс в дела группы, и желаем ему всяческих успехов в будущем!



Группа продолжит деятельность с оригинальным участником Phil'ом Ehart'ом на ударных, оригинальным гитаристом Richard'ом Williams'ом, Billy Greer'ом на басу и вокале, David'ом Ragsdale'ом на скрипке, гитаре и вокале, Ronnie Platt'ом на вокале и клавишах и Tom'ом Brislin'ом на клавишах и вокале».







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