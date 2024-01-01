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*Попробуй Элтона Джона на вкус 36
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Kansas

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BILLY GREER покидает KANSAS



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BILLY GREER сообщил что уходит из BILLY GREER, проведя в группе 39 лет и отыграв более 2 300 концертов:

«На протяжении 39 лет Billy был верным, преданным и безмерно талантливым участником группы. Он объездил с нами весь мир, включая туры USO», — комментирует оригинальный участник KANSAS Phil Ehart.

Гитарист оригинального состава KANSAS Richard Williams добавляет: «Он был с нами плечом к плечу и во время взлетов, и во время падений. Его голос, как пение, так и голос ведущего, постоянно звучал на сцене. Вся семья KANSAS будет скучать по нему».






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