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У вокалиста KANSAS рак



Вокалист KANSAS Ronnie Platt сообщил о том, что у него обнаружен рак — из-за этого два концерта группы, 21 февраля и первого марта, отменены:



«Во вторник [11 февраля] мне поставили диагноз «рак щитовидной железы», но прежде чем все начнут волноваться, скажу, что процент выживаемости составляет 99%, и рак не распространился. Он локализуется лишь в щитовидной железе. Мне просто нужно удалить щитовидку. Пройду реабилитационный период и снова буду в строю.



Я искренне благодарен всем за позитивные мысли и молитвы.



За меня болеют совершенно потрясающие люди!



Как мне сказали, это всего лишь ухаб на дороге, и очень скоро он останется позади! Так что все, пожалуйста, CARRY ON!»











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