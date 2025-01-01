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*EKTOMORF выступят в России в мае 39
*Вокалист HIRAX: «Расизм есть везде» 21
*CHRIS BARNES о вокалисте CANNIBAL CORPSE: «Так себе поет он ... 20
*Барабанщик DREAM THEATER о бывшем 18
*OZZY OSBOURNE: «Я не планирую полного сета с BLACK SABBATH» 17
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Kansas

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21 фев 2025 : 		 У вокалиста KANSAS рак

12 сен 2024 : 		 BILLY GREER покидает KANSAS

10 авг 2024 : 		 Кавер-версия KANSAS от IRON HORSE

28 фев 2024 : 		 Барабанщик KANSAS пережил обширный инфаркт

23 янв 2024 : 		 STEVE MORSE выступил с KANSAS

26 май 2023 : 		 Новый участник KANSAS

12 дек 2022 : 		 Фрагмент нового релиза KANSAS

27 ноя 2022 : 		 Юбилейный сборник от KANSAS

5 июн 2022 : 		 Новое видео ROBBY STEINHARDT

26 окт 2021 : 		 Сольный альбом Робби Стейнхардта выйдет зимой

26 сен 2021 : 		 CAMILLE AND KENNERLY исполняют KANSAS

19 май 2021 : 		 Фрагмент концертного релиза KANSAS

27 апр 2021 : 		 Фрагмент концертного релиза KANSAS

20 апр 2021 : 		 KANSAS расстались с гитаристом

28 мар 2021 : 		 Фрагмент концертного релиза KANSAS

18 мар 2021 : 		 Концертный релиз KANSAS выйдет весной

24 ноя 2020 : 		 Новое видео KANSAS

29 июл 2020 : 		 Трейлер к новому альбому KANSAS

23 июл 2020 : 		 Трейлер к новому альбому KANSAS

18 июл 2020 : 		 Трейлер к новому альбому KANSAS

9 июл 2020 : 		 Трейлер к новому альбому KANSAS

19 июн 2020 : 		 Трейлер к новому альбому KANSAS

7 июн 2020 : 		 Новое видео KANSAS

15 май 2020 : 		 Видео с текстом от KANSAS

18 апр 2020 : 		 Новое видео KANSAS

2 апр 2020 : 		 Семплы новых песен KANSAS
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У вокалиста KANSAS рак



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Вокалист KANSAS Ronnie Platt сообщил о том, что у него обнаружен рак — из-за этого два концерта группы, 21 февраля и первого марта, отменены:

«Во вторник [11 февраля] мне поставили диагноз «рак щитовидной железы», но прежде чем все начнут волноваться, скажу, что процент выживаемости составляет 99%, и рак не распространился. Он локализуется лишь в щитовидной железе. Мне просто нужно удалить щитовидку. Пройду реабилитационный период и снова буду в строю.

Я искренне благодарен всем за позитивные мысли и молитвы.

За меня болеют совершенно потрясающие люди!

Как мне сказали, это всего лишь ухаб на дороге, и очень скоро он останется позади! Так что все, пожалуйста, CARRY ON!»






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