Вокалист KANSAS перенес операцию

«Я дома! Доктор сказал, что моя операция не могла пройти лучше!!!
Я чувствовал силу молитв и положительной энергии каждого! Вы все помогли мне [пройти] через это, как же я могу отблагодарить всех вас за это!!!????
Первый день восстановления — и вот я здесь!!!
Я с нетерпением жду возможности вернуться к тому, что у меня получается лучше всего! Да, петь, но моя настоящая работа — это развлекать вас всех и помогать вам хотя бы на пару часов забыть о своих проблемах и зарядиться энергией. Я очень горжусь этим!!!!.
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