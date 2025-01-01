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*SLAYER сыграют BLACK SABBATH на финальном шоу BLACK SABBATH 245
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*SLAYER сыграют BLACK SABBATH на финальном шоу BLACK SABBATH 245
*Новый альбом GARBAGE выйдет весной 47
*MIKE PORTNOY считает, что стал лучше как командный игрок пос... 40
*JIMMY PAGE против британского закона об ИИ 33
*Новое видео BEHEMOTH 25
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Kansas

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7 мар 2025 : 		 Вокалист KANSAS перенес операцию

22 фев 2025 : 		 Операцию вокалисту KANSAS проведут весной

21 фев 2025 : 		 У вокалиста KANSAS рак

12 сен 2024 : 		 BILLY GREER покидает KANSAS

10 авг 2024 : 		 Кавер-версия KANSAS от IRON HORSE

28 фев 2024 : 		 Барабанщик KANSAS пережил обширный инфаркт

23 янв 2024 : 		 STEVE MORSE выступил с KANSAS

26 май 2023 : 		 Новый участник KANSAS

12 дек 2022 : 		 Фрагмент нового релиза KANSAS

27 ноя 2022 : 		 Юбилейный сборник от KANSAS

5 июн 2022 : 		 Новое видео ROBBY STEINHARDT

26 окт 2021 : 		 Сольный альбом Робби Стейнхардта выйдет зимой

26 сен 2021 : 		 CAMILLE AND KENNERLY исполняют KANSAS

19 май 2021 : 		 Фрагмент концертного релиза KANSAS

27 апр 2021 : 		 Фрагмент концертного релиза KANSAS

20 апр 2021 : 		 KANSAS расстались с гитаристом

28 мар 2021 : 		 Фрагмент концертного релиза KANSAS

18 мар 2021 : 		 Концертный релиз KANSAS выйдет весной

24 ноя 2020 : 		 Новое видео KANSAS

29 июл 2020 : 		 Трейлер к новому альбому KANSAS

23 июл 2020 : 		 Трейлер к новому альбому KANSAS

18 июл 2020 : 		 Трейлер к новому альбому KANSAS

9 июл 2020 : 		 Трейлер к новому альбому KANSAS

19 июн 2020 : 		 Трейлер к новому альбому KANSAS

7 июн 2020 : 		 Новое видео KANSAS

15 май 2020 : 		 Видео с текстом от KANSAS
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|||| сегодня

Вокалист KANSAS перенес операцию



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RONNIE PLATT опубликовал следующее сообщение:

«Я дома! Доктор сказал, что моя операция не могла пройти лучше!!!

Я чувствовал силу молитв и положительной энергии каждого! Вы все помогли мне [пройти] через это, как же я могу отблагодарить всех вас за это!!!????

Первый день восстановления — и вот я здесь!!!

Я с нетерпением жду возможности вернуться к тому, что у меня получается лучше всего! Да, петь, но моя настоящая работа — это развлекать вас всех и помогать вам хотя бы на пару часов забыть о своих проблемах и зарядиться энергией. Я очень горжусь этим!!!!.

Спасибо всем еще раз, CARRY ON!!!!».






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