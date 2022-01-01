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*Гитарист METALLICA дал петуха 21
*Клип EUROPE набрал миллиард 20
*Старый член вернулся в MEGADETH 18
*ROBERT FRIPP & TOYAH исполняют хитHOLE 17
*JUDAS PRIEST открыли европейский тур 13
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Kansas

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5 июн 2022 : 		 Новое видео ROBBY STEINHARDT

26 окт 2021 : 		 Сольный альбом Робби Стейнхардта выйдет зимой

26 сен 2021 : 		 CAMILLE AND KENNERLY исполняют KANSAS

19 май 2021 : 		 Фрагмент концертного релиза KANSAS

27 апр 2021 : 		 Фрагмент концертного релиза KANSAS

20 апр 2021 : 		 KANSAS расстались с гитаристом

28 мар 2021 : 		 Фрагмент концертного релиза KANSAS

18 мар 2021 : 		 Концертный релиз KANSAS выйдет весной

24 ноя 2020 : 		 Новое видео KANSAS

29 июл 2020 : 		 Трейлер к новому альбому KANSAS

23 июл 2020 : 		 Трейлер к новому альбому KANSAS

18 июл 2020 : 		 Трейлер к новому альбому KANSAS

9 июл 2020 : 		 Трейлер к новому альбому KANSAS

19 июн 2020 : 		 Трейлер к новому альбому KANSAS

7 июн 2020 : 		 Новое видео KANSAS

15 май 2020 : 		 Видео с текстом от KANSAS

18 апр 2020 : 		 Новое видео KANSAS

2 апр 2020 : 		 Семплы новых песен KANSAS

4 мар 2020 : 		 Новый альбом KANSAS выйдет летом

31 янв 2019 : 		 KANSAS отправятся в студию в августе

21 дек 2018 : 		 KANSAS нашли клавишника

17 окт 2018 : 		 KANSAS продолжат юбилейный тур

16 окт 2017 : 		 Концертный трек KANSAS

29 сен 2017 : 		 Концертный трек KANSAS

19 авг 2017 : 		 Концертный релиз KANSAS выйдет осенью

14 май 2017 : 		 KANSAS отменили европейский тур из-за соображений безопасности
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Новое видео ROBBY STEINHARDT



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“Not in Kansas Anymore”, новое видео ROBBY STEINHARDT, доступно ниже. Этот трек взят из альбома “Not in Kansas Anymore”, выпущенного после смерти музыканта.

Watch KANSAS Legend ROBBY STEINHARDT's "Not In Kansas Anymore" Music Video




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