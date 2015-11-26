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KANSAS отправятся в студию в августе



Прог-рок-группа KANSAS в августе отправится в студию, чтобы начать запись нового альбома, выход которого намечен на 2020 год.



Прошлая работа коллектива, получившая название "The Prelude Implicit", вышла в 2016 году.











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