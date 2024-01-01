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Лидер ICED EARTH посидит до осени
76
Новая песня OPETH
42
Гитарист TWISTED SISTER: «Люди не понимают, насколько тяжело...
40
MACHINE HEAD выпускают пиво
37
Лучшее с Wacken Open Air 2024
36
AEROSMITH завязывают с концертами
31
MASTODON выпускают кофе
27
TOMMY LEE: «OZZY OSBOURNE и правда всё это вытворял!»
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Новая песня NIGHTWISH
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Вокалистка EPICA обещает эпические эпики
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Лидер ICED EARTH посидит до осени
76
Новая песня OPETH
42
Гитарист TWISTED SISTER: «Люди не понимают, насколько тяжело...
40
MACHINE HEAD выпускают пиво
37
Лучшее с Wacken Open Air 2024
36
все новости группы
Kansas
США
Hard Rock
Progressive Rock
Art Rock
http://www.kansasband.com
10 авг 2024
:
Кавер-версия KANSAS от IRON HORSE
28 фев 2024
:
Барабанщик KANSAS пережил обширный инфаркт
23 янв 2024
:
STEVE MORSE выступил с KANSAS
26 май 2023
:
Новый участник KANSAS
12 дек 2022
:
Фрагмент нового релиза KANSAS
27 ноя 2022
:
Юбилейный сборник от KANSAS
5 июн 2022
:
Новое видео ROBBY STEINHARDT
26 окт 2021
:
Сольный альбом Робби Стейнхардта выйдет зимой
26 сен 2021
:
CAMILLE AND KENNERLY исполняют KANSAS
19 май 2021
:
Фрагмент концертного релиза KANSAS
27 апр 2021
:
Фрагмент концертного релиза KANSAS
20 апр 2021
:
KANSAS расстались с гитаристом
28 мар 2021
:
Фрагмент концертного релиза KANSAS
18 мар 2021
:
Концертный релиз KANSAS выйдет весной
24 ноя 2020
:
Новое видео KANSAS
29 июл 2020
:
Трейлер к новому альбому KANSAS
23 июл 2020
:
Трейлер к новому альбому KANSAS
18 июл 2020
:
Трейлер к новому альбому KANSAS
9 июл 2020
:
Трейлер к новому альбому KANSAS
19 июн 2020
:
Трейлер к новому альбому KANSAS
7 июн 2020
:
Новое видео KANSAS
15 май 2020
:
Видео с текстом от KANSAS
18 апр 2020
:
Новое видео KANSAS
2 апр 2020
:
Семплы новых песен KANSAS
4 мар 2020
:
Новый альбом KANSAS выйдет летом
31 янв 2019
:
KANSAS отправятся в студию в августе
21 дек 2018
:
KANSAS нашли клавишника
17 окт 2018
:
KANSAS продолжат юбилейный тур
16 окт 2017
:
Концертный трек KANSAS
29 сен 2017
:
Концертный трек KANSAS
19 авг 2017
:
Концертный релиз KANSAS выйдет осенью
14 май 2017
:
KANSAS отменили европейский тур из-за соображений безопасности
11 янв 2017
:
Концертное видео KANSAS
1 ноя 2016
:
Акустика от KANSAS
11 сен 2016
:
Видео с текстом от KANSAS
5 авг 2016
:
Новая песня KANSAS
22 июн 2016
:
Новый альбом KANSAS выйдет в сентябре
16 апр 2016
:
KANSAS отметят юбилей "Leftoverture"
8 дек 2015
:
KANSAS на арфах
2 сен 2015
:
KANSAS на InsideOut Music
6 фев 2015
:
Трейлер документального фильма KANSAS
11 янв 2015
:
Документальный фильм о KANSAS представят на фестивале
25 ноя 2014
:
Трейлер документального фильма KANSAS
сегодня
Кавер-версия KANSAS от IRON HORSE
IRON HORSE представили собственное прочтение нетленки KANSAS "Carry On Wayward Son".
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Новости СНГ
Видео
Концерты
Репортажи
Конкурсы
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
Графика
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Контакты
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).
Сообщений нет