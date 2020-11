сегодня



Новое видео KANSAS



Легендарная американская прог-рок-группа KANSAS выпустили 26 июня на лейбле Inside Out Music новый альбом, получивший название "The Absence Of Presence". Видео на композицию "The Absence Of Presence" доступно ниже.



«Мы действительно гордимся альбомом "The Absence Of Presence", — комментирует гитарист, продюсер и автор песен Zak Rizvi. — Создание нового альбома Kansas устанавливает очень высокий музыкальный стандарт, которого ожидают наши фанаты. На этой записи есть всё: от рок-номеров и прог-эпиков до баллад».



«Прошло много времени с тех пор, как группа смогла выступить в Европе, где живут наши очень страстные поклонники, — добавляет гитарист Richard Williams. — Мы рады проехаться по всей Европе с юбилейным туром "Point Of Know Return". Они не только услышат, как мы исполняем этот альбом целиком, вместе с другими хитами и глубокими партиями, но и будут первыми фэнами, которые услышат некоторые песни из "The Absence Of Presence" вживую».



Альбом доступен на CD, двойном виниле, лимитированном CD + 5.1 Blu-ray в артбуке, а также в цифровом варианте на различных площадках.



Трек-лист:



01. The Absence Of Presence



02. Throwing Mountains



03. Jets Overhead



04. Propulsion 1



05. Memories Down The Line



06. Circus Of Illusion



07. Animals On The Roof



08. Never



09. The Song The River Sang







+0 -0



просмотров: 63