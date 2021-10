сегодня



Сольный альбом Робби Стейнхардта выйдет зимой



Первый и единственный сольный альбом Робби Стейнхардта, Not In Kansas Anymore, будет выпущен в декабре этого года на CD, виниле и в цифровом варианте. В записи материала принимали участие Ian Anderson из Jethro Tull, Steve Morse из Deep Purple/Dixie Dregs, Billy Cobham из Mahavishnu Orchestra, Bobby Kimball из Toto, Chuck Leavell из The Rolling Stones, Liberty Devitto (Drummer on Billy Joel’s hits), Jim Gentry, Pat Travers, Billy Ashbaugh (Moody Blues/Pat Benatar), Lisa Fischer (longtime vocalist for The Rolling Stones), участники 1000 Hands Michael Franklin, Tommy Calton, Tim Franklin, Jocelyn Hsu, Rayford Griffin, Benoit Lajeunesse и другие.



В месяцы, предшествовавшие завершению записи альбома, Стейнхардт находился в состоянии душевного подъема. Он и его жена Синди с нетерпением ждали новой главы в своей жизни. Он уже начал репетиции и готовился отправиться в турне в августе, когда в мае заболел. Музыкальное видение Робби, его голос и скрипка продолжают жить в его первом и единственном сольном альбоме "Not In Kansas Anymore". Выпуск альбома был отложен из-за смерти Стейнхардта 17 июля 2021 года







+0 -0



просмотров: 49