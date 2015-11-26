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Kansas

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|||| 28 мар 2021

Фрагмент концертного релиза KANSAS



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KANSAS выпустят новый концертный релиз, получивший название "Point Of Know Return Live & Beyond", двадцать восьмого мая. Продюсерами были Phil Ehart и Richard Williams, а за сведение отвечал Chad Singer. Релиз будет доступен в виже двойного диджипака, на тройном виниле + 2CD и в цифровом варианте.

Трек-лист:

"Cold Grey Morning"
"Two Cents Worth"
"The Wall"
"Song For America"
"Summer"
"Musicatto"
"Taking In The View"
"Miracles Out Of Nowhere"
"Point Of Know Return"
"Paradox"
"The Spider"
"Portrait (He Knew)"
"Closet Chronicles"
"Lightning’s Hand"
"Dust In The Wind"
"Sparks Of The Tempest"
"Nobody’s Home"
"Hopelessly Human"
"Carry On Wayward Son"
"People Of The South Wind"
"Refugee"
"Lonely Wind"

Фрагмент из этого релиза, "Point Of Know Return", доступен ниже.

KANSAS Streaming "Point Of Know Return" From Upcoming Point Of Know Return Live & Beyond Album; Audio



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