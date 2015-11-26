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Hellyeah

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3 янв 2019 : 		 Новый видеотизер к предстоящему альбому HELLYEAH

23 ноя 2018 : 		 Новый альбом HELLYEAH выйдет в 2019

31 июл 2018 : 		 HELLYEAH отрицают, что ищут замену Винни Полу

7 июл 2018 : 		 Музыканты HELLYEAH о Винни Поле

25 июн 2018 : 		 Гитарист HELLYEAH о Винни Поле

25 июн 2018 : 		 Лейбл HELLYEAH о Винни Поле

31 мар 2018 : 		 Фрагмент нового трека HELLYEAH

29 янв 2018 : 		 HELLYEAH на полпути

27 окт 2017 : 		 HELLYEAH начнут запись осенью

21 окт 2017 : 		 Концертный трек HELLYEAH

16 окт 2017 : 		 Концертный трек HELLYEAH

7 окт 2017 : 		 Переиздание HELLYEAH выйдет с DVD

21 июл 2017 : 		 Концертное видео HELLYEAH

16 апр 2017 : 		 Гитарист HELLYEAH уже работает над новым материалом

11 мар 2017 : 		 Видео с выступления HELLYEAH

21 янв 2017 : 		 Новое видео HELLYEAH

5 ноя 2016 : 		 Видео с текстом от HELLYEAH

14 окт 2016 : 		 VINNIE PAUL о новой песне METALLICA

20 авг 2016 : 		 Видео с текстом от HELLYEAH

27 июл 2016 : 		 Новое видео HELLYEAH

5 июл 2016 : 		 Видео с выступления HELLYEAH

1 июл 2016 : 		 Барабанщик HELLYEAH: «Буду играть до упора!»

14 июн 2016 : 		 Успехи в чартах HELLYEAH

5 июн 2016 : 		 Видео с выступления HELLYEAH

4 июн 2016 : 		 Новый альбом HELLYEAH доступен для прослушивания

2 июн 2016 : 		 Кавер-версия PHIL'a COLLINS'a от HELLYEAH
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|||| 3 янв 2019

Новый видеотизер к предстоящему альбому HELLYEAH



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HELLYEAH опубликовали новый видеотизер к предстоящему альбому. Он должен стать последним релизом для группы с барабанщиком Винни Полом Эбботом, который умер в июне 2018 года.

Незадолго до смерти Винни успел записать барабанные партии для этого диска.



HELLYEAH Teases Upcoming Sixth Album




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