3 янв 2019



Новый видеотизер к предстоящему альбому HELLYEAH



HELLYEAH опубликовали новый видеотизер к предстоящему альбому. Он должен стать последним релизом для группы с барабанщиком Винни Полом Эбботом, который умер в июне 2018 года.



Незадолго до смерти Винни успел записать барабанные партии для этого диска.















+2 -1









просмотров: 676

