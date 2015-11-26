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Гитарист HELLYEAH запустил BLACKGOATWEAR



Пандемия, охватившая и окутавшая мир в течение последнего года с лишним, на самом деле породила множество творческих идей и позволила творческим личностям реализовать свои уникальные видения в других областях. Время, проведённое на карантине, не прошло даром. Оно способствовало росту идей и поощряло искусство. Новая компания Blackgoatwear — один из таких положительных продуктов пандемии.



Во время изоляции гитарист HELLYEAH Tom Maxwell и его друзья Tim Buchenroth и Luke Fletcher придумали идею для бутик-коммерческой компании, которая ориентировалась бы на тёмную сторону жизни, в плане её образов и эстетики. Трио хотело создавать не только носимые вещи, но и единственные в своём роде предметы, такие как шкатулки для теней и предметы ухода за собой, например, натуральное мыло ручной работы, а также изысканные приправы и острые соусы, наряду с оригинальными комиксами, стеклянными изделиями на заказ и многим другим. В тщательно подобранных и подготовленных предложениях Blackgoatwear действительно найдётся кое-что для каждого.



Представьте себе, если бы Etsy и Deviant Art объединились, без ограничений обычной электронной коммерции и со страстью к таинственному, мистическому, паранормальному, оккультному и «что если», определяющим жизнь, какой мы её знаем. Это и есть Blackgoatwear. Это действительно пугающее и крутое начинание, которое обязательно заинтересует поклонников хард-рока, металла, индастриала, готической музыки и не только.



Если вы никогда не можете найти то, что ищете, и цените этот стиль и эстетику, то Blackgoatwear станет вашим новым любимым брендом. Если вы любите, когда вас спрашивают: "Боже мой, где вы это взяли?", когда люди посещают ваш дом или оценивают ваш наряд, или если у вас просто есть тяга к индивидуальному, единственному в своём роде и совершенно непохожему декору, который вы не можете купить в местном крупном розничном магазине, то Blackgoatwear определённо для вас.



Компания сосредоточится на качестве изготовления, а также на обслуживании клиентов с целью предложить покупателям уникальные предметы восхитительного качества, которые они будут с гордостью носить, демонстрировать и использовать на своих мрачных званых вечерах.







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