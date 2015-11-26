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HELLYEAH ещё не всё



Christian Brady в рамках недавней беседы рассказал о планах относительно HELLYEAH:



«Chad занимается MUDVAYNE. Я предполагаю, что он будет занят, по крайней мере, в течение следующего года, гастрольной деятельностью. Я не знаю, какие у них планы, собираются ли они записывать альбом или что-то в этом роде, я не знаю. Chad сейчас живёт здесь, в Вегасе; он переехал сюда недавно. Мы часто общаемся, но не всегда говорим [о его планах относительно MUDVAYNE]. Но мы иногда говорим о HELLYEAH, и мы все на связи. И Tom [Maxwell, гитарист HELLYEAH] на самом деле много пишет. Он прислал несколько идей, и они действительно классные. Это словно снова зажгло во мне и в Chad'е желание... Так что мы говорим о том, чтобы заняться сочинительством. Я ещё не знаю, во что это выльется, но я знаю, что мы ещё не закончили. Никто из нас не говорил: "Да, с HELLYEAH покончено". Многие люди, наверное, так и думают: "Да, Chad вернулся в MUDVAYNE. С HELLYEAH покончено", но мы никогда не говорили этого друг другу или публично. HELLYEAH не ушли. Мы просто не уверены, чем HELLYEAH будет заниматься дальше.



Сейчас у нас нет лейбла. У нас нет менеджмента. Мы убрались дома. Мы свободны и чисты. На самом деле это очень здорово, потому что теперь все карты в наших руках; мы контролируем ситуацию. Так что мы можем писать всё, что захотим. Мы можем выпускать по несколько песен за раз. Если будет спрос на наши гастроли и это будет иметь финансовую выгоду, то я уверен, что в какой-то момент мы найдём способ это осуществить».







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