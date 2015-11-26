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Hellyeah

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8 ноя 2021 : 		 HELLYEAH ещё не всё

17 сен 2021 : 		 Гитарист HELLYEAH запустил BLACKGOATWEAR

14 май 2021 : 		 Память барабанщика PANTERA и HELLYEAH увековечат в барабане

13 май 2021 : 		 Вокалист HELLYEAH/MUDVAYNE — о религии

12 май 2021 : 		 HELLYEAH на паузе

15 мар 2021 : 		 Новое видео вокалиста HELLYEAH

9 мар 2021 : 		 HELLYEAH получили золото

13 фев 2021 : 		 ROY MAYORGA: «Винни Пол — как Бонэм металла»

15 дек 2020 : 		 HELLYEAH могут вернуться с новым материалом

14 дек 2020 : 		 Вокалист HELLYEAH в новом видео HYRO THE HERO

4 сен 2020 : 		 TOM MAXWELL: «Не уверен, что будет ещё пластинка HELLYEAH»

27 июн 2020 : 		 Барабанщик STONE SOUR и HELLYEAH: «Смерть Винни была большим шоком»

10 апр 2020 : 		 Книга рецептов от Винни Пола может увидеть свет

27 ноя 2019 : 		 HELLYEAH исполняют PANTERA

9 окт 2019 : 		 Гитарист HELYEAH: «Винни бы расстроился, если бы мы не продолжили»

27 сен 2019 : 		 Новое видео HELLYEAH

14 сен 2019 : 		 Новое видео HELLYEAH

12 сен 2019 : 		 Операция у гитариста HELLYEAH прошла успешно

3 сен 2019 : 		 Трейлер нового альбома HELLYEAH

1 сен 2019 : 		 Гитарист HELLYEAH о будущем команды

19 авг 2019 : 		 Гитаристу HELLYEAH проведут операцию

9 авг 2019 : 		 Новая песня HELLYEAH

5 авг 2019 : 		 HELLYEAH исполнили классику PANTERA

29 июн 2019 : 		 Новое видео HELLYEAH

21 май 2019 : 		 Фото надгробия Винни Пола

17 май 2019 : 		 Новое видео HELLYEAH
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HELLYEAH ещё не всё



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Christian Brady в рамках недавней беседы рассказал о планах относительно HELLYEAH:

«Chad занимается MUDVAYNE. Я предполагаю, что он будет занят, по крайней мере, в течение следующего года, гастрольной деятельностью. Я не знаю, какие у них планы, собираются ли они записывать альбом или что-то в этом роде, я не знаю. Chad сейчас живёт здесь, в Вегасе; он переехал сюда недавно. Мы часто общаемся, но не всегда говорим [о его планах относительно MUDVAYNE]. Но мы иногда говорим о HELLYEAH, и мы все на связи. И Tom [Maxwell, гитарист HELLYEAH] на самом деле много пишет. Он прислал несколько идей, и они действительно классные. Это словно снова зажгло во мне и в Chad'е желание... Так что мы говорим о том, чтобы заняться сочинительством. Я ещё не знаю, во что это выльется, но я знаю, что мы ещё не закончили. Никто из нас не говорил: "Да, с HELLYEAH покончено". Многие люди, наверное, так и думают: "Да, Chad вернулся в MUDVAYNE. С HELLYEAH покончено", но мы никогда не говорили этого друг другу или публично. HELLYEAH не ушли. Мы просто не уверены, чем HELLYEAH будет заниматься дальше.

Сейчас у нас нет лейбла. У нас нет менеджмента. Мы убрались дома. Мы свободны и чисты. На самом деле это очень здорово, потому что теперь все карты в наших руках; мы контролируем ситуацию. Так что мы можем писать всё, что захотим. Мы можем выпускать по несколько песен за раз. Если будет спрос на наши гастроли и это будет иметь финансовую выгоду, то я уверен, что в какой-то момент мы найдём способ это осуществить».

HELLYEAH Is





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