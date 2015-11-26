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HELLYEAH представили нового барабанщика



HELLYEAH официально объявили, что Roy Mayorga из STONE SOUR стал новым барабанщиком группы.



В соцсетях команды появилось следующее сообщение:



«Пожалуйста, поприветствуйте нашего дорогого друга и брата Roy'я Mayorga'у, который будет гостем за ударной установкой, потому что мы чтим нашего брата Винни Пола. Эти парни очень любили и уважали друг друга, и это делает наши преобразования намного легче. Готовы вы к этому или нет, встречайте нас!»



Mayorga ранее играл вместе с басистом HELLYEAH Kyle'ом Sanders'ом в проекте MEDICATION, в состав которого также входили гитарист Logan Mader (MACHINE HEAD) и вокалист Whitfield Crane (UGLY KID JOE).



Барабанщик HELLYEAH Винни Пол ушёл из жизни в прошлом году из-за проблем с сердцем. Незадолго до этого он записал барабанные партии для нового альбома группы.











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