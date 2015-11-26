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Hellyeah

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4 мар 2019 : 		 HELLYEAH отметят наследие барабанщика специальным концертом

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3 янв 2019 : 		 Новый видеотизер к предстоящему альбому HELLYEAH
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HELLYEAH могут вернуться с новым материалом



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Вокалист HELLYEAH Chad Gray в рамках недавней беседы ответил на вопрос, продолжает ли команда чем-то заниматься во время пандемии:

«Всё пока заморожено. У меня нет никакой новой музыки. Я обсуждал возможность создания нового с Tom'ом, потому что сейчас самое подходящее время для грёбаной писанины. Так что посмотрим, чувак. Очевидно, что нам нужно собраться вместе и что-то придумать. Но да — я к тому, что надеюсь на это. Сейчас все в прососе, и никто не знает, что и как, куда и с чем».

CHAD GRAY Says HELLYEAH Will





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КомментарииСкрыть/показать 1 )

Максим.Игоревич


15 дек 2020, 14:53		Mudvayne лучше верни уже!


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