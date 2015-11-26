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Басист HELLYEAH о смерти Винни Пола



Басист HELLYEAH Kyle Sanders в интервью Gainesville Times поделился своими чувствами, пережитыми после известий о смерти Винни Пола:



«Это просто было очень тяжело. Было ужасно. И смириться с этим... Все пока заморожено, потому что мы не знаем, что и как. Каждый пытается справиться с этим своим способом, и потом раз — и лампочку выключили. Я просто поговорил со своим другом и подумал: "Настал момент открыть музыкальную школу".



Чего ждать от всего этого — не знаю. Но со всеми, с кем я говорил, — дети, естественно, в восторге, — но и родители все очень довольны! Они все в полном восторге!»











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