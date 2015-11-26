Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*ROGER WATERS потребовал от Дональда Трампа оставить Венесуэл... 37
*Стал бы Иисус сатанистом, узнай он о том, что делают во имя ... 37
*Фронтмен MEGADETH заявил, что следующий альбом будет «адски ... 28
*Видео с текстом от IN FLAMES 20
*ROB DUKES об EXODUS: «В итоге всё свелось к баблу» 20
[= ||| все новости группы



*

Hellyeah

*



19 фев 2019 : 		 Басист HELLYEAH о смерти Винни Пола

2 фев 2019 : 		 Фрагмент нового трека HELLYEAH

3 янв 2019 : 		 Новый видеотизер к предстоящему альбому HELLYEAH

23 ноя 2018 : 		 Новый альбом HELLYEAH выйдет в 2019

31 июл 2018 : 		 HELLYEAH отрицают, что ищут замену Винни Полу

7 июл 2018 : 		 Музыканты HELLYEAH о Винни Поле

25 июн 2018 : 		 Гитарист HELLYEAH о Винни Поле

25 июн 2018 : 		 Лейбл HELLYEAH о Винни Поле

31 мар 2018 : 		 Фрагмент нового трека HELLYEAH

29 янв 2018 : 		 HELLYEAH на полпути

27 окт 2017 : 		 HELLYEAH начнут запись осенью

21 окт 2017 : 		 Концертный трек HELLYEAH

16 окт 2017 : 		 Концертный трек HELLYEAH

7 окт 2017 : 		 Переиздание HELLYEAH выйдет с DVD

21 июл 2017 : 		 Концертное видео HELLYEAH

16 апр 2017 : 		 Гитарист HELLYEAH уже работает над новым материалом

11 мар 2017 : 		 Видео с выступления HELLYEAH

21 янв 2017 : 		 Новое видео HELLYEAH

5 ноя 2016 : 		 Видео с текстом от HELLYEAH

14 окт 2016 : 		 VINNIE PAUL о новой песне METALLICA

20 авг 2016 : 		 Видео с текстом от HELLYEAH

27 июл 2016 : 		 Новое видео HELLYEAH

5 июл 2016 : 		 Видео с выступления HELLYEAH

1 июл 2016 : 		 Барабанщик HELLYEAH: «Буду играть до упора!»

14 июн 2016 : 		 Успехи в чартах HELLYEAH

5 июн 2016 : 		 Видео с выступления HELLYEAH
Показать далее
| - |
|||| сегодня

Басист HELLYEAH о смерти Винни Пола



*
zoom
*
* *
Басист HELLYEAH Kyle Sanders в интервью Gainesville Times поделился своими чувствами, пережитыми после известий о смерти Винни Пола:

«Это просто было очень тяжело. Было ужасно. И смириться с этим... Все пока заморожено, потому что мы не знаем, что и как. Каждый пытается справиться с этим своим способом, и потом раз — и лампочку выключили. Я просто поговорил со своим другом и подумал: "Настал момент открыть музыкальную школу".

Чего ждать от всего этого — не знаю. Но со всеми, с кем я говорил, — дети, естественно, в восторге, — но и родители все очень довольны! Они все в полном восторге!»



HELLYEAH Bassist On VINNIE PAUL



Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Сообщений нет



Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).





просмотров: 323

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Merzbow Рейтинг@Mail.ru

1997-2019 © Russian Darkside e-Zine.    Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом