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Hellyeah

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15 мар 2019 : 		 Новое видео HELLYEAH

4 мар 2019 : 		 HELLYEAH отметят наследие барабанщика специальным концертом

19 фев 2019 : 		 Басист HELLYEAH о смерти Винни Пола

2 фев 2019 : 		 Фрагмент нового трека HELLYEAH

3 янв 2019 : 		 Новый видеотизер к предстоящему альбому HELLYEAH

23 ноя 2018 : 		 Новый альбом HELLYEAH выйдет в 2019

31 июл 2018 : 		 HELLYEAH отрицают, что ищут замену Винни Полу

7 июл 2018 : 		 Музыканты HELLYEAH о Винни Поле

25 июн 2018 : 		 Гитарист HELLYEAH о Винни Поле

25 июн 2018 : 		 Лейбл HELLYEAH о Винни Поле

31 мар 2018 : 		 Фрагмент нового трека HELLYEAH

29 янв 2018 : 		 HELLYEAH на полпути

27 окт 2017 : 		 HELLYEAH начнут запись осенью

21 окт 2017 : 		 Концертный трек HELLYEAH

16 окт 2017 : 		 Концертный трек HELLYEAH

7 окт 2017 : 		 Переиздание HELLYEAH выйдет с DVD

21 июл 2017 : 		 Концертное видео HELLYEAH

16 апр 2017 : 		 Гитарист HELLYEAH уже работает над новым материалом

11 мар 2017 : 		 Видео с выступления HELLYEAH

21 янв 2017 : 		 Новое видео HELLYEAH

5 ноя 2016 : 		 Видео с текстом от HELLYEAH

14 окт 2016 : 		 VINNIE PAUL о новой песне METALLICA

20 авг 2016 : 		 Видео с текстом от HELLYEAH

27 июл 2016 : 		 Новое видео HELLYEAH

5 июл 2016 : 		 Видео с выступления HELLYEAH

1 июл 2016 : 		 Барабанщик HELLYEAH: «Буду играть до упора!»
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|||| 15 мар 2019

Новое видео HELLYEAH



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"333", новое видео группы HELLYEAH, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из нового альбома, выходящего летом этого года на Eleven Seven Music Group.



Video Premiere: HELLYEAH's '333'






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