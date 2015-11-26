сегодня



Память барабанщика PANTERA и HELLYEAH увековечат в барабане



ddrum представили модель Vinnie Paul Limited Edition Commemorative Snare Drum, которая будет выпущена в количестве 250 экземпляров в память о легендарном барабанщике PANTERA, HELLYEAH и DAMAGEPLAN Винни Поле. Стоимость составит 499 долларов. Дополнительную информацию можно найти на www.ddrum.com.







</div>



















+3 -0



просмотров: 452

