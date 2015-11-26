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*Каким басиста был конец... Отвечает DAVID ELLEFSON 68
*Фронтмен METALLICA рассказал о новом материале и выразил ске... 58
*Лидер NIGHTWISH думал, что после ухода басиста группе придёт... 29
*MICHAEL SWEET о ситуации с DAVID ELLEFSON: «Между прочим, вс... 23
*Новое видео KK'S PRIEST 21
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Hellyeah

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14 май 2021 : 		 Память барабанщика PANTERA и HELLYEAH увековечат в барабане

13 май 2021 : 		 Вокалист HELLYEAH/MUDVAYNE — о религии

12 май 2021 : 		 HELLYEAH на паузе

15 мар 2021 : 		 Новое видео вокалиста HELLYEAH

9 мар 2021 : 		 HELLYEAH получили золото

13 фев 2021 : 		 ROY MAYORGA: «Винни Пол — как Бонэм металла»

15 дек 2020 : 		 HELLYEAH могут вернуться с новым материалом

14 дек 2020 : 		 Вокалист HELLYEAH в новом видео HYRO THE HERO

4 сен 2020 : 		 TOM MAXWELL: «Не уверен, что будет ещё пластинка HELLYEAH»

27 июн 2020 : 		 Барабанщик STONE SOUR и HELLYEAH: «Смерть Винни была большим шоком»

10 апр 2020 : 		 Книга рецептов от Винни Пола может увидеть свет

27 ноя 2019 : 		 HELLYEAH исполняют PANTERA

9 окт 2019 : 		 Гитарист HELYEAH: «Винни бы расстроился, если бы мы не продолжили»

27 сен 2019 : 		 Новое видео HELLYEAH

14 сен 2019 : 		 Новое видео HELLYEAH

12 сен 2019 : 		 Операция у гитариста HELLYEAH прошла успешно

3 сен 2019 : 		 Трейлер нового альбома HELLYEAH

1 сен 2019 : 		 Гитарист HELLYEAH о будущем команды

19 авг 2019 : 		 Гитаристу HELLYEAH проведут операцию

9 авг 2019 : 		 Новая песня HELLYEAH

5 авг 2019 : 		 HELLYEAH исполнили классику PANTERA

29 июн 2019 : 		 Новое видео HELLYEAH

21 май 2019 : 		 Фото надгробия Винни Пола

17 май 2019 : 		 Новое видео HELLYEAH

14 май 2019 : 		 HELLYEAH выпустят новый альбом в сентябре

13 май 2019 : 		 HELLYEAH в первый раз выступили с новым барабанщиком
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Память барабанщика PANTERA и HELLYEAH увековечат в барабане



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ddrum представили модель Vinnie Paul Limited Edition Commemorative Snare Drum, которая будет выпущена в количестве 250 экземпляров в память о легендарном барабанщике PANTERA, HELLYEAH и DAMAGEPLAN Винни Поле. Стоимость составит 499 долларов. Дополнительную информацию можно найти на www.ddrum.com.

PANTERA And HELLYEAH Drummer VINNIE PAUL Honored With Commemorative Signature Snare












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