Память барабанщика PANTERA и HELLYEAH увековечат в барабане
ddrum представили модель Vinnie Paul Limited Edition Commemorative Snare Drum, которая будет выпущена в количестве 250 экземпляров в память о легендарном барабанщике PANTERA, HELLYEAH и DAMAGEPLAN Винни Поле. Стоимость составит 499 долларов. Дополнительную информацию можно найти на www.ddrum.com.
Сообщений нет
Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).