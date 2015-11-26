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HELLYEAH на паузе



Барабанщик HELLYEAH Roy Mayorga в рамках недавнего интервью ответил на вопрос о том, какой нынешний статус команды:



«Группа не функционирует, потому что Chad занят реюнионом MUDVAYNE. Так что всё на паузе».







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