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Hellyeah

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Барабанщик STONE SOUR и HELLYEAH: «Смерть Винни была большим шоком»



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Барабанщик STONE SOUR и HELLYEAH Roy Mayorga в интервью вокалисту SEPULTURA Derrick'y Green'y вспомнил о Винни Поле:

«Его смерть была серьёзным шоком. Я тогда был в туре со STONE SOUR, и мы были где-то в Европе — Швейцария или что-то в этом роде — и я получаю сообщение от Chad'a. Вот же херь, помню тот момент очень хорошо. Все были в шоке и в печали. Я же по-прежнему не отошёл. Я постоянно об этом думаю, особенно сейчас, когда я с ними. Я к тому, что для меня это много значит. Порой меня отпускало, и я даже переставал об этом думать, но иной раз в середине шоу ты постоянно думаешь: "Я, тля, поверить не могу, что его нет. Я же тут..." Я постоянно ожидаю, что увижу его, и он мне скажет: "Приветик, Mayorga!" Он всегда меня так называл. Никогда не обращался ко мне Roy. И всё время кричал моё имя во всю силу легких. Это было охренительно круто. Я охренеть как охреневаю от его отсутствия. Его смех... Это было что-то, это было так заразно. Это было похоже на большой, ревущий нутрообразный смех. Это п...ц как потрясающе, этот его смех. И он был таким крутым и уравновешенным во всём, когда что-то говорил. Он был просто хорошим чуваком, чувак... Он всегда был любящим, поддерживающим и великодушным по отношению ко всем. Всё время, что мы с ними [HELLYEAH] гастролировали, когда я был в STONE SOUR, он всегда устраивал барбекю возле их автобуса и готовил для всех. Твою мать. Он тратил тысячи долларов и просто кормил всех».

ROY MAYORGA Says VINNIE PAUL





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