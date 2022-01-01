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Hellyeah

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У HELLYEAH есть пара незаконченных песен с партиями Винни Пола



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Chad Gray в рамках программы "Drinks With Johnny" сообщил, что группа «думает о новом материале»:

«Когда мы потеряли Винни, я подумал: "Мы должны сделать для Винни то же самое, что мы сделали для Дайма". Мы должны продолжать идти вперёд, чтобы и дальше нести флаг ради Винса. Это было тяжело. И я немного поговорил с Tom'ом [Maxwell'ом, гитаристом HELLYEAH], я поговорил с членами группы, и мы обсуждали, что нужно продолжать писать музыку. Мы не знаем, каковы будут гастрольные планы на будущее — может быть, даже на ближайшее время, — но мы могли бы продолжать выпускать музыку. И на самом деле — я думаю, что есть две или три песни, к которым Винни записал барабаны, но мы их не закончили по каким-то причинам. Так что у нас есть возможность записать ещё пару песен с барабанами Винни».




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