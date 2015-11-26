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HELLYEAH выпустят новый альбом в сентябре



HELLYEAH объявили о том, что их новый студийный альбом, получивший название "Welcome Home", выйдет 27 сентября на Eleven Seven Music. Видео на заглавный трек появится 17 мая.



















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