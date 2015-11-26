ROY MAYORGA: «Винни Пол — как Бонэм металла»

ROY MAYORGA в "That Jamieson Show" рассказал о том, каково ему было заменять Винни Пола в HELLYEAH:
«Я очень рад, что помогаю ребятам пройти через сложности и несу факел Винни. Мы любим его, и его нам не хватает. Это очень непросто. И я искренне польщён тем, что меня выбрали помочь им в этом деле.
Давление есть, куда уж без него, потому что я стараюсь исполнять его партии как можно ближе к тому, как он их играл. И играть их непросто, особенно с учётом того, как он их играл. У него много ведущего слева — это как раз то, что я понял, когда изучал его партии. Большая часть работы ног стартует с левой, а у меня не так — я стартую правой. Он перевернул эту игру, и просто безумие, как он это делал. Это удивительно. Его стиль просто невероятен. Для меня он как Джон Бонэм металла — трэша, естественно».
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