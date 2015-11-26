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Hellyeah

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13 фев 2021 : 		 ROY MAYORGA: «Винни Пол — как Бонэм металла»

15 дек 2020 : 		 HELLYEAH могут вернуться с новым материалом

14 дек 2020 : 		 Вокалист HELLYEAH в новом видео HYRO THE HERO

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10 апр 2020 : 		 Книга рецептов от Винни Пола может увидеть свет

27 ноя 2019 : 		 HELLYEAH исполняют PANTERA

9 окт 2019 : 		 Гитарист HELYEAH: «Винни бы расстроился, если бы мы не продолжили»

27 сен 2019 : 		 Новое видео HELLYEAH

14 сен 2019 : 		 Новое видео HELLYEAH

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3 сен 2019 : 		 Трейлер нового альбома HELLYEAH

1 сен 2019 : 		 Гитарист HELLYEAH о будущем команды

19 авг 2019 : 		 Гитаристу HELLYEAH проведут операцию

9 авг 2019 : 		 Новая песня HELLYEAH

5 авг 2019 : 		 HELLYEAH исполнили классику PANTERA

29 июн 2019 : 		 Новое видео HELLYEAH

21 май 2019 : 		 Фото надгробия Винни Пола

17 май 2019 : 		 Новое видео HELLYEAH

14 май 2019 : 		 HELLYEAH выпустят новый альбом в сентябре

13 май 2019 : 		 HELLYEAH в первый раз выступили с новым барабанщиком

7 май 2019 : 		 HELLYEAH представили нового барабанщика

15 мар 2019 : 		 Новое видео HELLYEAH

4 мар 2019 : 		 HELLYEAH отметят наследие барабанщика специальным концертом

19 фев 2019 : 		 Басист HELLYEAH о смерти Винни Пола

2 фев 2019 : 		 Фрагмент нового трека HELLYEAH
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ROY MAYORGA: «Винни Пол — как Бонэм металла»



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ROY MAYORGA в "That Jamieson Show" рассказал о том, каково ему было заменять Винни Пола в HELLYEAH:

«Я очень рад, что помогаю ребятам пройти через сложности и несу факел Винни. Мы любим его, и его нам не хватает. Это очень непросто. И я искренне польщён тем, что меня выбрали помочь им в этом деле.

Давление есть, куда уж без него, потому что я стараюсь исполнять его партии как можно ближе к тому, как он их играл. И играть их непросто, особенно с учётом того, как он их играл. У него много ведущего слева — это как раз то, что я понял, когда изучал его партии. Большая часть работы ног стартует с левой, а у меня не так — я стартую правой. Он перевернул эту игру, и просто безумие, как он это делал. Это удивительно. Его стиль просто невероятен. Для меня он как Джон Бонэм металла — трэша, естественно».

ROY MAYORGA: VINNIE PAUL Was





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