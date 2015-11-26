Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Каким басиста был конец... Отвечает DAVID ELLEFSON 66
*Фронтмен METALLICA рассказал о новом материале и выразил ске... 58
*UDO DIRKSCHNEIDER, PETER BALTES и STEFAN KAUFMANN вновь вмес... 27
*Лидер NIGHTWISH думал, что после ухода басиста группе придёт... 26
*MICHAEL SWEET о ситуации с DAVID ELLEFSON: «Между прочим, вс... 21
[= ||| все новости группы



*

Hellyeah

*



13 май 2021 : 		 Вокалист HELLYEAH/MUDVAYNE — о религии

12 май 2021 : 		 HELLYEAH на паузе

15 мар 2021 : 		 Новое видео вокалиста HELLYEAH

9 мар 2021 : 		 HELLYEAH получили золото

13 фев 2021 : 		 ROY MAYORGA: «Винни Пол — как Бонэм металла»

15 дек 2020 : 		 HELLYEAH могут вернуться с новым материалом

14 дек 2020 : 		 Вокалист HELLYEAH в новом видео HYRO THE HERO

4 сен 2020 : 		 TOM MAXWELL: «Не уверен, что будет ещё пластинка HELLYEAH»

27 июн 2020 : 		 Барабанщик STONE SOUR и HELLYEAH: «Смерть Винни была большим шоком»

10 апр 2020 : 		 Книга рецептов от Винни Пола может увидеть свет

27 ноя 2019 : 		 HELLYEAH исполняют PANTERA

9 окт 2019 : 		 Гитарист HELYEAH: «Винни бы расстроился, если бы мы не продолжили»

27 сен 2019 : 		 Новое видео HELLYEAH

14 сен 2019 : 		 Новое видео HELLYEAH

12 сен 2019 : 		 Операция у гитариста HELLYEAH прошла успешно

3 сен 2019 : 		 Трейлер нового альбома HELLYEAH

1 сен 2019 : 		 Гитарист HELLYEAH о будущем команды

19 авг 2019 : 		 Гитаристу HELLYEAH проведут операцию

9 авг 2019 : 		 Новая песня HELLYEAH

5 авг 2019 : 		 HELLYEAH исполнили классику PANTERA

29 июн 2019 : 		 Новое видео HELLYEAH

21 май 2019 : 		 Фото надгробия Винни Пола

17 май 2019 : 		 Новое видео HELLYEAH

14 май 2019 : 		 HELLYEAH выпустят новый альбом в сентябре

13 май 2019 : 		 HELLYEAH в первый раз выступили с новым барабанщиком

7 май 2019 : 		 HELLYEAH представили нового барабанщика
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Вокалист HELLYEAH/MUDVAYNE — о религии



*
zoom
*
* *
Вокалист HELLYEAH/MUDVAYNE Chad Gray в рамках недавнего интервью рассказал о своих взглядах на религию:

«Я духовен, и я верю в нечто большее, чем я, и я верю в нечто большее, чем мы, но я совсем не религиозен. Я не могу принять религию — её осуждающие аспекты. И я надеюсь, что люди не будут ненавидеть меня за то, что я говорю это. Потому что у меня есть определённые взаимоотношения, но взаимоотношения с теми, с кем я хочу иметь отношения, а не с теми, кто говорит мне, что я должен иметь отношения. Ты должен иметь возможность на каком-то уровне строить их на своих условиях.

Десять заповедей — это очень важно. Не обязательно быть религиозным, чтобы не хотеть убивать людей или не лгать, так что я вроде как живу своей жизнью по этим заповедям. Просто, типа, поступай правильно. Вам даже не нужны эти заповеди, чтобы знать, что так делать нельзя. Так что есть определённый уровень духовности внутри меня. И у меня есть связь с чем-то. Я очень благодарен своей жизни за то, что... Какой бы бурной ни была моя жизнь, что-то всегда проносило меня через трудности. Но я думаю, что это просто вера во что-то большее».

HELLYEAH/MUDVAYNE Singer CHAD GRAY Is





Like!+1Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Сообщений нет



Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).


просмотров: 329

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2021 © Russian Darkside e-Zine.   Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом