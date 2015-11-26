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Вокалист HELLYEAH /MUDVAYNE — о религии



Вокалист HELLYEAH/MUDVAYNE Chad Gray в рамках недавнего интервью рассказал о своих взглядах на религию:



«Я духовен, и я верю в нечто большее, чем я, и я верю в нечто большее, чем мы, но я совсем не религиозен. Я не могу принять религию — её осуждающие аспекты. И я надеюсь, что люди не будут ненавидеть меня за то, что я говорю это. Потому что у меня есть определённые взаимоотношения, но взаимоотношения с теми, с кем я хочу иметь отношения, а не с теми, кто говорит мне, что я должен иметь отношения. Ты должен иметь возможность на каком-то уровне строить их на своих условиях.



Десять заповедей — это очень важно. Не обязательно быть религиозным, чтобы не хотеть убивать людей или не лгать, так что я вроде как живу своей жизнью по этим заповедям. Просто, типа, поступай правильно. Вам даже не нужны эти заповеди, чтобы знать, что так делать нельзя. Так что есть определённый уровень духовности внутри меня. И у меня есть связь с чем-то. Я очень благодарен своей жизни за то, что... Какой бы бурной ни была моя жизнь, что-то всегда проносило меня через трудности. Но я думаю, что это просто вера во что-то большее».







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