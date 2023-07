сегодня



Концертное видео HELLYEAH



HD-версия видео HELLYEAH "Live From Dallas", которая вошла в делюкс-версию альбома 2010 года "Stampede", доступна ниже. Её опубликовал Robert "Videobob" Moseley:



«Это оригинальный HD-рендер "Hellyeah, Live From Dallas 2007", снятый и смонтированный мной (Videobob Moseley) 17.12.2007 в Nokia Theater. Я владею этим оригинальным материалом и монтажом, который был предоставлен Big Vin Records и использован для выпуска DVD в комплекте с CD HELLYEAH.



"Live From Dallas" — это концертный DVD, который я продюсировал, снимал, монтировал и который был выпущен в качестве бонуса к делюкс-версии "Stampede", но только в стандартном разрешении. Недавно я сделал ремастеринг оригинального видео и впервые выложил его в HD! Это первый случай, когда видео можно увидеть в высоком разрешении, поскольку в то время HD не было доступно широкой публике».







