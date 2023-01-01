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*JEFF YOUNG: «Что это рыжее себе вообще позволяет7» 38
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Hellyeah

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Концертное видео HELLYEAH



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HD-версия видео HELLYEAH "Live From Dallas", которая вошла в делюкс-версию альбома 2010 года "Stampede", доступна ниже. Её опубликовал Robert "Videobob" Moseley:

«Это оригинальный HD-рендер "Hellyeah, Live From Dallas 2007", снятый и смонтированный мной (Videobob Moseley) 17.12.2007 в Nokia Theater. Я владею этим оригинальным материалом и монтажом, который был предоставлен Big Vin Records и использован для выпуска DVD в комплекте с CD HELLYEAH.

"Live From Dallas" — это концертный DVD, который я продюсировал, снимал, монтировал и который был выпущен в качестве бонуса к делюкс-версии "Stampede", но только в стандартном разрешении. Недавно я сделал ремастеринг оригинального видео и впервые выложил его в HD! Это первый случай, когда видео можно увидеть в высоком разрешении, поскольку в то время HD не было доступно широкой публике».




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