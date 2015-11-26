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TOM MAXWELL: «Не уверен, что будет ещё пластинка HELLYEAH »



В рамках недавнего интервью с гитаристом HELLYEAH TOM'ом MAXWELL'ом тот сказал, что не уверен, что будет ещё одна пластинка группы:



«Когда он [Винни Пол] умер — не буду врать — моя страсть, моя любовь умерла и с ним. Я даже не знаю, будет ли когда-нибудь ещё одна пластинка HELLYEAH. Я даже не знаю, хочу ли я сделать ещё одну пластинку HELLYEAH без него. Я сейчас нахожусь в таком положении, когда я занимался потрясающим дерьмом с потрясающими людьми, и я выпустил много отличных записей. И я нашёл успех в них — больше, чем в других проектах.



Как я уже говорил, моя любовь несколько завяла. Я не нахожу ни нужды, ни потребности продолжать без Винса».













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