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Hellyeah

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4 сен 2020 : 		 TOM MAXWELL: «Не уверен, что будет ещё пластинка HELLYEAH»

27 июн 2020 : 		 Барабанщик STONE SOUR и HELLYEAH: «Смерть Винни была большим шоком»

10 апр 2020 : 		 Книга рецептов от Винни Пола может увидеть свет

27 ноя 2019 : 		 HELLYEAH исполняют PANTERA

9 окт 2019 : 		 Гитарист HELYEAH: «Винни бы расстроился, если бы мы не продолжили»

27 сен 2019 : 		 Новое видео HELLYEAH

14 сен 2019 : 		 Новое видео HELLYEAH

12 сен 2019 : 		 Операция у гитариста HELLYEAH прошла успешно

3 сен 2019 : 		 Трейлер нового альбома HELLYEAH

1 сен 2019 : 		 Гитарист HELLYEAH о будущем команды

19 авг 2019 : 		 Гитаристу HELLYEAH проведут операцию

9 авг 2019 : 		 Новая песня HELLYEAH

5 авг 2019 : 		 HELLYEAH исполнили классику PANTERA

29 июн 2019 : 		 Новое видео HELLYEAH

21 май 2019 : 		 Фото надгробия Винни Пола

17 май 2019 : 		 Новое видео HELLYEAH

14 май 2019 : 		 HELLYEAH выпустят новый альбом в сентябре

13 май 2019 : 		 HELLYEAH в первый раз выступили с новым барабанщиком

7 май 2019 : 		 HELLYEAH представили нового барабанщика

15 мар 2019 : 		 Новое видео HELLYEAH

4 мар 2019 : 		 HELLYEAH отметят наследие барабанщика специальным концертом

19 фев 2019 : 		 Басист HELLYEAH о смерти Винни Пола

2 фев 2019 : 		 Фрагмент нового трека HELLYEAH

3 янв 2019 : 		 Новый видеотизер к предстоящему альбому HELLYEAH

23 ноя 2018 : 		 Новый альбом HELLYEAH выйдет в 2019

31 июл 2018 : 		 HELLYEAH отрицают, что ищут замену Винни Полу
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TOM MAXWELL: «Не уверен, что будет ещё пластинка HELLYEAH»



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В рамках недавнего интервью с гитаристом HELLYEAH TOM'ом MAXWELL'ом тот сказал, что не уверен, что будет ещё одна пластинка группы:

«Когда он [Винни Пол] умер — не буду врать — моя страсть, моя любовь умерла и с ним. Я даже не знаю, будет ли когда-нибудь ещё одна пластинка HELLYEAH. Я даже не знаю, хочу ли я сделать ещё одну пластинку HELLYEAH без него. Я сейчас нахожусь в таком положении, когда я занимался потрясающим дерьмом с потрясающими людьми, и я выпустил много отличных записей. И я нашёл успех в них — больше, чем в других проектах.

Как я уже говорил, моя любовь несколько завяла. Я не нахожу ни нужды, ни потребности продолжать без Винса».

TOM MAXWELL Doesn





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КомментарииСкрыть/показать 2 )

Red One


4 сен 2020, 12:53		По мойму, барабаны Винни - единственное, ради чего стоило слушать эту группу

Tomahawk


4 сен 2020, 12:57		Впервые вижу его без шляпы.


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