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Alestorm

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5 янв 2019 : 		 Видео с текстом от KORPIKLAANI

20 авг 2018 : 		 Профессиональное видео полного выступления ALESTORM

20 ноя 2017 : 		 Видео с текстом от ALESTORM

3 ноя 2017 : 		 Переиздание ALESTORM выйдет зимой

5 май 2017 : 		 Новое видео ALESTORM

21 апр 2017 : 		 Новое видео ALESTORM

11 мар 2017 : 		 Новый альбом ALESTORM выйдет весной

10 янв 2017 : 		 ALESTORM приступили к записи

3 июн 2016 : 		 ALESTORM продлили соглашение с лейблом

28 июл 2015 : 		 Новое видео ALESTORM

2 авг 2014 : 		 Видео с текстом от ALESTORM

2 июл 2014 : 		 Семплы новых песен ALESTORM

13 июн 2014 : 		 Новое видео ALESTORM

16 май 2014 : 		 Семпл новой песни ALESTORM

17 апр 2014 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома ALESTORM

10 фев 2014 : 		 ALESTORM приступили к записи

18 окт 2013 : 		 Тизер нового DVD ALESTORM

19 сен 2013 : 		 Новый DVD ALESTORM выйдет в ноябре

11 апр 2012 : 		 Новое видео ALESTORM

22 май 2011 : 		 Новое видео ALESTORM

18 мар 2011 : 		 Обложка нового альбома ALESTORM

4 мар 2011 : 		 Новая песня ALESTORM

21 дек 2010 : 		 ALESTORM начнут запись в январе

27 дек 2009 : 		 Рождественская песня от ALESTORM

1 дек 2009 : 		 ALESTORM ищут дизайнера для создания нового логотипа группы

29 июн 2009 : 		 Новое видео ALESTORM
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Видео с текстом от KORPIKLAANI



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Группа KORPIKLAANI опубликовала видео с текстом на трек "Beer Beer", в записи которого принимал участие вокалист ALESTORM Christopher Bowes. Видео доступно для просмотра ниже.

KORPIKLAANI Releases





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