Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*SLAYER сыграют BLACK SABBATH на финальном шоу BLACK SABBATH 169
*Лысый из IRON SAVIOR: «Я из Германии, где по закону СМИ обяз... 140
*Обновленное видео HELLOWEEN 76
*Новый альбом GARBAGE выйдет весной 47
*JIMMY PAGE против британского закона об ИИ 33
*OZZY OSBOURNE пошёл в качалку 23
*Вокалист RISE AGAINST: «Мы наблюдаем подъем радикальной идео... 19
*Басист TESLA: «Термин глэм меня бесил» 18
*DIRKSCHNEIDER пытается в ACCEPT с вокалистом SAXON 18
*Видео полного выступления MEGADETH 1990 года 18
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*SLAYER сыграют BLACK SABBATH на финальном шоу BLACK SABBATH 169
*Лысый из IRON SAVIOR: «Я из Германии, где по закону СМИ обяз... 140
*Обновленное видео HELLOWEEN 76
*Новый альбом GARBAGE выйдет весной 47
*JIMMY PAGE против британского закона об ИИ 33
[= ||| все новости группы



*

Alestorm

*



5 мар 2025 : 		 Новый альбом ALESTORM выйдет летом

26 янв 2025 : 		 Видео полного выступления ALESTORM

15 июн 2024 : 		 Концертное видео ALESTORM

29 май 2024 : 		 Новое видео ALESTORM

21 мар 2024 : 		 Новое видео ALESTORM

15 фев 2024 : 		 Новое видео ALESTORM

23 июн 2022 : 		 Профессиональное видео полного выступления ALESTORM

22 июн 2022 : 		 Новое видео ALESTORM

1 июн 2022 : 		 Новое видео ALESTORM

4 май 2022 : 		 Новое видео ALESTORM

6 апр 2022 : 		 Новое видео ALESTORM

15 мар 2022 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома ALESTORM

31 янв 2022 : 		 Новое видео ALESTORM

17 янв 2022 : 		 ALESTORM приступили к записи

16 ноя 2021 : 		 Гитарист ALESTORM выпускает сольный альбом

31 май 2021 : 		 Фрагмент концертного релиза ALESTORM

4 май 2021 : 		 Фрагмент концертного релиза ALESTORM

6 апр 2021 : 		 Фрагмент концертного релиза ALESTORM

27 фев 2021 : 		 Концертный альбом ALESTORM выйдет весной

8 авг 2020 : 		 Новое видео ALESTORM

29 июл 2020 : 		 Профессиональное видео полного выступления ALESTORM

27 июл 2020 : 		 Песня ALESTORM за 10 минут

8 июл 2020 : 		 Новое видео ALESTORM

16 май 2020 : 		 Новое видео ALESTORM

27 апр 2020 : 		 Профессиональное видео с выступления ALESTORM

24 апр 2020 : 		 Новое видео ALESTORM
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Новый альбом ALESTORM выйдет летом



zoom
ALESTORM выпустят новую работу, получившую название "The Thunderfist Chronicles", 20 июня на Napalm Records:

01. Hyperion Omniriff
02. Killed To Death By Piracy
03. Banana
04. Frozen Piss 2
05. The Storm
06. Mountains Of The Deep
07. Goblins Ahoy!
08. Mega-Supreme Treasure Of The Eternal Thunderfist




Like!+2Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать 1 )

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).

5 мар 2025
R
R0ck_N_R0lla
Ждем, последний альбом был заебис

просмотров: 183

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом