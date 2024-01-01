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*Гитарист FEAR FACTORY считает альбом METALLICA "Ride The Lig... 46
*BLAZE BAYLEY: «"The X Factor" оказался слишком мрачным для м... 43
*Новое видео MY DYING BRIDE 25
*OZZY OSBOURNE наехал на Йе 21
*Новое видео SONATA ARCTICA 18
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Alestorm

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15 фев 2024 : 		 Новое видео ALESTORM

23 июн 2022 : 		 Профессиональное видео полного выступления ALESTORM

22 июн 2022 : 		 Новое видео ALESTORM

1 июн 2022 : 		 Новое видео ALESTORM

4 май 2022 : 		 Новое видео ALESTORM

6 апр 2022 : 		 Новое видео ALESTORM

15 мар 2022 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома ALESTORM

31 янв 2022 : 		 Новое видео ALESTORM

17 янв 2022 : 		 ALESTORM приступили к записи

16 ноя 2021 : 		 Гитарист ALESTORM выпускает сольный альбом

31 май 2021 : 		 Фрагмент концертного релиза ALESTORM

4 май 2021 : 		 Фрагмент концертного релиза ALESTORM

6 апр 2021 : 		 Фрагмент концертного релиза ALESTORM

27 фев 2021 : 		 Концертный альбом ALESTORM выйдет весной

8 авг 2020 : 		 Новое видео ALESTORM

29 июл 2020 : 		 Профессиональное видео полного выступления ALESTORM

27 июл 2020 : 		 Песня ALESTORM за 10 минут

8 июл 2020 : 		 Новое видео ALESTORM

16 май 2020 : 		 Новое видео ALESTORM

27 апр 2020 : 		 Профессиональное видео с выступления ALESTORM

24 апр 2020 : 		 Новое видео ALESTORM

2 апр 2020 : 		 Новое видео ALESTORM

6 мар 2020 : 		 Новый альбом ALESTORM выйдет весной

9 янв 2020 : 		 ALESTORM начали запись альбома

5 янв 2019 : 		 Видео с текстом от KORPIKLAANI

20 авг 2018 : 		 Профессиональное видео полного выступления ALESTORM
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Новое видео ALESTORM



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Voyage Of The Dead Marauder feat. Patty Gurdy, новое видео ALESTORM, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из ЕР Voyage Of The Dead Marauder, выходящего 22 марта.




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