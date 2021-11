сегодня



Гитарист ALESTORM выпускает сольный альбом



"The Forgotten Ones", новое видео гитариста ALESTORM, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Oh Wow!", выходящего 26 ноября на H-Music Hungary.







