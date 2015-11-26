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Alestorm

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16 ноя 2021 : 		 Гитарист ALESTORM выпускает сольный альбом

31 май 2021 : 		 Фрагмент концертного релиза ALESTORM

4 май 2021 : 		 Фрагмент концертного релиза ALESTORM

6 апр 2021 : 		 Фрагмент концертного релиза ALESTORM

27 фев 2021 : 		 Концертный альбом ALESTORM выйдет весной

8 авг 2020 : 		 Новое видео ALESTORM

29 июл 2020 : 		 Профессиональное видео полного выступления ALESTORM

27 июл 2020 : 		 Песня ALESTORM за 10 минут

8 июл 2020 : 		 Новое видео ALESTORM

16 май 2020 : 		 Новое видео ALESTORM

27 апр 2020 : 		 Профессиональное видео с выступления ALESTORM

24 апр 2020 : 		 Новое видео ALESTORM

2 апр 2020 : 		 Новое видео ALESTORM

6 мар 2020 : 		 Новый альбом ALESTORM выйдет весной

9 янв 2020 : 		 ALESTORM начали запись альбома

5 янв 2019 : 		 Видео с текстом от KORPIKLAANI

20 авг 2018 : 		 Профессиональное видео полного выступления ALESTORM

20 ноя 2017 : 		 Видео с текстом от ALESTORM

3 ноя 2017 : 		 Переиздание ALESTORM выйдет зимой

5 май 2017 : 		 Новое видео ALESTORM

21 апр 2017 : 		 Новое видео ALESTORM

11 мар 2017 : 		 Новый альбом ALESTORM выйдет весной

10 янв 2017 : 		 ALESTORM приступили к записи

3 июн 2016 : 		 ALESTORM продлили соглашение с лейблом

28 июл 2015 : 		 Новое видео ALESTORM

2 авг 2014 : 		 Видео с текстом от ALESTORM
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Гитарист ALESTORM выпускает сольный альбом



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"The Forgotten Ones", новое видео гитариста ALESTORM, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Oh Wow!", выходящего 26 ноября на H-Music Hungary.

ALESTORM Guitarist MГЃTГ‰ BODOR Announces Debut Instrumental Solo Album; Single Streaming



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