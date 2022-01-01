Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Новое видео RAMMSTEIN 22
*TESTAMENT вернули в состав DAVE'а LOMBARDO 19
*KERRY KING: «JUDAS PRIEST должны быть в ЗСРнР!» 15
*Гитарист KK'S PRIEST — о своей роли в создании хэви-металла 14
*Новое видео DEEP PURPLE 12
*Новое видео KID ROCK 10
*Гитарист SEPULTURA: «Наш президент хуже Трампа» 9
*Новое видео SEPTICFLESH 9
*Новая песня MESHUGGAH 8
*Lars'атаз попал в датский музей 7
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Новое видео RAMMSTEIN 22
*TESTAMENT вернули в состав DAVE'а LOMBARDO 19
*KERRY KING: «JUDAS PRIEST должны быть в ЗСРнР!» 15
*Гитарист KK'S PRIEST — о своей роли в создании хэви-металла 14
*Новое видео DEEP PURPLE 12
[= ||| все новости группы



*

Alestorm

*



15 мар 2022 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома ALESTORM

31 янв 2022 : 		 Новое видео ALESTORM

17 янв 2022 : 		 ALESTORM приступили к записи

16 ноя 2021 : 		 Гитарист ALESTORM выпускает сольный альбом

31 май 2021 : 		 Фрагмент концертного релиза ALESTORM

4 май 2021 : 		 Фрагмент концертного релиза ALESTORM

6 апр 2021 : 		 Фрагмент концертного релиза ALESTORM

27 фев 2021 : 		 Концертный альбом ALESTORM выйдет весной

8 авг 2020 : 		 Новое видео ALESTORM

29 июл 2020 : 		 Профессиональное видео полного выступления ALESTORM

27 июл 2020 : 		 Песня ALESTORM за 10 минут

8 июл 2020 : 		 Новое видео ALESTORM

16 май 2020 : 		 Новое видео ALESTORM

27 апр 2020 : 		 Профессиональное видео с выступления ALESTORM

24 апр 2020 : 		 Новое видео ALESTORM

2 апр 2020 : 		 Новое видео ALESTORM

6 мар 2020 : 		 Новый альбом ALESTORM выйдет весной

9 янв 2020 : 		 ALESTORM начали запись альбома

5 янв 2019 : 		 Видео с текстом от KORPIKLAANI

20 авг 2018 : 		 Профессиональное видео полного выступления ALESTORM

20 ноя 2017 : 		 Видео с текстом от ALESTORM

3 ноя 2017 : 		 Переиздание ALESTORM выйдет зимой

5 май 2017 : 		 Новое видео ALESTORM

21 апр 2017 : 		 Новое видео ALESTORM

11 мар 2017 : 		 Новый альбом ALESTORM выйдет весной

10 янв 2017 : 		 ALESTORM приступили к записи
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Обложка и трек-лист нового альбома ALESTORM



zoom
ALESTORM выпустят новую работу, получившую название "Seventh Rum of a Seventh Rum", 24 июня на Napalm Records.




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать


Сообщений нет



Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).
просмотров: 395

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2022 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом