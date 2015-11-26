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Песня ALESTORM за 10 минут



После того, как участники DRAGONFORCE Herman Li и Sam Totman за десять минут сообразили песню SABATON, они вернулись в Твитч и решили провернуть подобное уже с песней ALESTORM.













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