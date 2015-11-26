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Alestorm

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27 июл 2020 : 		 Песня ALESTORM за 10 минут

8 июл 2020 : 		 Новое видео ALESTORM

16 май 2020 : 		 Новое видео ALESTORM

27 апр 2020 : 		 Профессиональное видео с выступления ALESTORM

24 апр 2020 : 		 Новое видео ALESTORM

2 апр 2020 : 		 Новое видео ALESTORM

6 мар 2020 : 		 Новый альбом ALESTORM выйдет весной

9 янв 2020 : 		 ALESTORM начали запись альбома

5 янв 2019 : 		 Видео с текстом от KORPIKLAANI

20 авг 2018 : 		 Профессиональное видео полного выступления ALESTORM

20 ноя 2017 : 		 Видео с текстом от ALESTORM

3 ноя 2017 : 		 Переиздание ALESTORM выйдет зимой

5 май 2017 : 		 Новое видео ALESTORM

21 апр 2017 : 		 Новое видео ALESTORM

11 мар 2017 : 		 Новый альбом ALESTORM выйдет весной

10 янв 2017 : 		 ALESTORM приступили к записи

3 июн 2016 : 		 ALESTORM продлили соглашение с лейблом

28 июл 2015 : 		 Новое видео ALESTORM

2 авг 2014 : 		 Видео с текстом от ALESTORM

2 июл 2014 : 		 Семплы новых песен ALESTORM

13 июн 2014 : 		 Новое видео ALESTORM

16 май 2014 : 		 Семпл новой песни ALESTORM

17 апр 2014 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома ALESTORM

10 фев 2014 : 		 ALESTORM приступили к записи

18 окт 2013 : 		 Тизер нового DVD ALESTORM

19 сен 2013 : 		 Новый DVD ALESTORM выйдет в ноябре
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|||| сегодня

Песня ALESTORM за 10 минут



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После того, как участники DRAGONFORCE Herman Li и Sam Totman за десять минут сообразили песню SABATON, они вернулись в Твитч и решили провернуть подобное уже с песней ALESTORM.

DRAGONFORCE's HERMAN LI And SAM TOTMAN Show You How To Write An ALESTORM Song In 10 Minutes (Video)





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КомментарииСкрыть/показать 1 )

Loastouls


27 июл 2020, 22:26		Не хочу оскорбить группу, но лучше бы над новой музыкой работали, а не херней страдали.


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