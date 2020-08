сегодня



Новое видео ALESTORM



"Big Ship Little Ship", новое видео группы ALESTORM, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из семидюймовки, включённой в бокс-сет "Curse Of The Crystal Coconut".



Трек-лист:



"Treasure Chest Party Quest"

"Fannybaws"

"Chomp Chomp"

"Tortuga"

"Zombies Ate My Pirate Ship"

"Call Of The Waves"

"Pirate’s Scorn"

"Shit Boat (No Fans)"

"Pirate Metal Drinking Crew"

"Wooden Leg Pt. 2 (The Woodening)"

"Henry Martin"







