26 янв 2025



Видео полного выступления ALESTORM



Видео полного выступления ALESTORM, которое состоялось 19 января, доступно для просмотра ниже:



"Keelhauled"

"Shipwrecked"

"Mexico"

"Under Blackened Banners"

"Alestorm"

"Hangover" (Taio Cruz cover)

"Fannybaws"

"Zombies Ate My Pirate Ship"

"Voyage of the Dead Marauder"

"Nancy the Tavern Wench"

"Uzbekistan"

"P.A.R.T.Y."

"Shit Boat (No Fans)"

"Drink"

"Wooden Leg!"

"Fucked With an Anchor"

"Rumpelkombo"











