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*Вокалистка HALESTORM: «Я би!» 37
*IRON MAIDEN покроют расходы на лечение PAUL'а DI'ANNO 20
*KINGDOM COME «триумфально» отыграли на Sweden Rock 18
*Вокалист NAPALM DEATH: «Мы не политическая группа» 15
*KAM LEE: «Чак всё содрал у POSSESSED» 11
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Alestorm

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23 июн 2022 : 		 Профессиональное видео полного выступления ALESTORM

22 июн 2022 : 		 Новое видео ALESTORM

1 июн 2022 : 		 Новое видео ALESTORM

4 май 2022 : 		 Новое видео ALESTORM

6 апр 2022 : 		 Новое видео ALESTORM

15 мар 2022 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома ALESTORM

31 янв 2022 : 		 Новое видео ALESTORM

17 янв 2022 : 		 ALESTORM приступили к записи

16 ноя 2021 : 		 Гитарист ALESTORM выпускает сольный альбом

31 май 2021 : 		 Фрагмент концертного релиза ALESTORM

4 май 2021 : 		 Фрагмент концертного релиза ALESTORM

6 апр 2021 : 		 Фрагмент концертного релиза ALESTORM

27 фев 2021 : 		 Концертный альбом ALESTORM выйдет весной

8 авг 2020 : 		 Новое видео ALESTORM

29 июл 2020 : 		 Профессиональное видео полного выступления ALESTORM

27 июл 2020 : 		 Песня ALESTORM за 10 минут

8 июл 2020 : 		 Новое видео ALESTORM

16 май 2020 : 		 Новое видео ALESTORM

27 апр 2020 : 		 Профессиональное видео с выступления ALESTORM

24 апр 2020 : 		 Новое видео ALESTORM

2 апр 2020 : 		 Новое видео ALESTORM

6 мар 2020 : 		 Новый альбом ALESTORM выйдет весной

9 янв 2020 : 		 ALESTORM начали запись альбома

5 янв 2019 : 		 Видео с текстом от KORPIKLAANI

20 авг 2018 : 		 Профессиональное видео полного выступления ALESTORM

20 ноя 2017 : 		 Видео с текстом от ALESTORM
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Профессиональное видео полного выступления ALESTORM



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Профессиональное видео полного выступления ALESTORM, которое состоялось в рамках Hellfest 2022, Val de Moine, Клисон, Франция, доступно для просмотра ниже.




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