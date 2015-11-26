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Новое видео ALESTORM
“Zombies Ate My Pirate Ship”, новое видео ALESTORM, доступно для просмотра ниже.
«В декабре нам удалось бросить вызов всем невзгодам и провести масштабное турне по Великобритании и Ирландии, отыграв 11 грандиозных концертов перед десятками тысяч поклонников, кульминацией которого стало наше самое большое в истории выступление в Brixton Academy в Лондоне. Пока мы были в дороге, мы также отсняли кучу материала на сцене и вне ее, поэтому мы решили собрать все это в большое веселое музыкальное видео, включающее одну из наших любимых песен с предыдущего альбома под названием "Zombies Ate My Pirate Ship". Спасибо всем, кто пришел посмотреть на нас в эти трудные времена, и отдельное спасибо Loretta Lovely, которая исполнила женские вокальные партии "вживую" на сцене вместе с нами. OH WOW!»
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