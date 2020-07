сегодня



Профессиональное видео полного выступления ALESTORM, состоявшегося в 2015 года в рамках фестиваля Hellfest 2015, доступно для просмотра ниже.



Сет-лист:



"Walk The Plank"

"The Sunk'n Norwegian"

"Shipwrecked"

"Magnetic North"

"That Famous Ol' Spiced"

"Nancy The Tavern Wench"

"Keelhauled"

"Rumpelkombo"

"1741 (The Battle Of Cartagena)"

"Drink"

"Rum"







