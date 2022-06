сегодня



Новое видео ALESTORM



The Battle of Cape Fear River, новое видео ALESTORM, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из альбома "Seventh Rum of a Seventh Rum", выход которого намечен на 24 июня на Napalm Records. http://www.alestorm.net







+3 -0



( 1 ) просмотров: 226